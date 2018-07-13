Yıldırım TBMM'nin yeni Başkanı oldu

Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Yıldırım dün de, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olarak seçildi. Denizcilik sektörünün içinden gelen Yıldırım’ın seçilmesi sektörde heyecan yarattı.

Törende Binali Yıldırım'ın hayatını anlatan kısa film gösterildi. Binali Yıldırım'ın bu sırada gözlerinin dolduğu görüldü. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı.

Erdoğan ‘’Sayın Binali Yıldırım, 2002'den beri ülkemizin kalkınması, ülkemizin refahı için ortaya koyduğu çabayla gönlümüzde müstesna bir yer edinmiştir. Bizim burada takdim ettiğimiz madalya sadece devletimiz ve halkımız adına gösterilen fedakarlıklar karşısında fedakarlık nişanesidir.

Vatanına imanla bağlı, milletine gönülden sevdalı hizmet ehlini, yeni projeler, yeni eserler ve çok daha büyük projeler için teşvik etmektir.

"BAZILARI GİBİ YOLUNU ŞAŞIRMADI"

Son 16 yılda millletvekili, Ulaştırma Bakanı ve Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, bundan sonra Meclis Başkanı olarak hizmet etmeye devam edecektir. Uzlaşmacı, kuşatıcı tavrını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum.

Son 16 yılda millletvekili, Ulaştırma Bakanı ve Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, bundan sonra Meclis Başkanı olarak hizmet etmeye devam edecektir. Uzlaşmacı, kuşatıcı tavrını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum.

Binali Bey 2002'den beri aldığı görevlerle ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için ortaya koyduğu çabalarla hepimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Bizim burada takdim ettiğimiz madalya, sadece vefa borcumuzun bir nişanesidir.

Binali Bey, 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Gücünü ve itibarını makamından değil; millete yapmış olduğu hizmetlerden alan bir arkadaşımız oldu’’ dedi.

Dün yapılan Meclis başkanlığı seçiminde 3'üncü turda 335 oy alan Binali Yıldırım salt çoğunluğu sağlayarak TBMM'nin 28. Başkanı oldu. Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldu.

"Bütün milletvekillerinin başkanı olacağım"

Yıldırım, TBMM Başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada, "Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulundaki 3. tur oylamanın ardından Meclis Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım, bir teşekkür konuşması yaptı.

27. Dönem Yasama Meclis'inin millete, ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Yıldırım, Gazi Meclisin 28. Başkanı olarak, kendisini seçen herkese teşekkür etti.

Yıldırım, nice meşakkat ve imkansızlıklar içinde milli iradenin bağımsızlık ve egemenlik ruhuyla ayağa kalkmasını sağlayan Birinci Meclis üyelerine, başta TBMM'nin ilk Başkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanları ve ecdatlarını yad ettiğini belirterek, "Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Gazi Meclise, bu dönemde önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinin ardından TBMM'nin yeni yönetim sistemiyle, yasama faaliyetlerine de başlangıç yaptığını kaydetti.

"Rehberimiz, Anayasa ve İçtüzük"

Binali Yıldırım, görev süresi içinde milletin beklentilerini karşılayacak şekilde, yasama ve denetleme faaliyetleri ile milletvekillerinin bölgelerine yönelik taleplerin, sorunların gündemde tutulması ve hükümet nezdinde etkin şekilde takip edilmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini bildirdi.

Çalışmalarında rehberlerinin, milletin iradesi, Anayasa ve İçtüzük olacağını ifade eden Yıldırım, seçilmesine katkı sunan bütün milletvekillerine, açıkça desteğini, iradesini ortaya koyan AK Parti ve MHP gruplarına teşekkür etti. Yıldırım, "Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini isterim." dedi.

Yıldırım, bir önceki yasama döneminde Mecliste hizmet veren, başarılı görevler ifa eden Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a, Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz ve Başkanvekili Hakkı Köylü'ye teşekkür ederek, 27. Dönem'in en yaşlı üyesi sıfatıyla bu birleşimleri yönetmesi beklenen ancak mazereti nedeniyle yerine getiremeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a da acil şifa diledi.

TBMM Başkanı Yıldırım, yeni dönemde Meclisin bütün üyelerinin, Türkiye'nin, milletin beklentileri doğrultusunda en güzel şekilde görev yapmanın gayretinde olacağını vurguladı.

Yıldırım, şunları kaydetti: "Bizim amacımız bu yüce çatı altında değerli milletvekillerimizin ülke ve millet menfaatine, yürütmenin görevlerini daha etkin şekilde yapabilmesi için ihtiyacı olan düzenlemeleri yapmak, bir yandan da milli irade adına yürütmeyi denetlemek olacaktır. Bu nedenle bu dönemde bütün milletvekillerime yapacakları katkılardan dolayı peşinen teşekkür ediyorum.

16 Nisan halk oylamasıyla 95 yıllık Cumhuriyet dönemimizin parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapıldı. Parlamenter sistemin son başbakanı, yeni sistemin ilk Meclis Başkanı olarak hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 24 Haziran seçimleri sonucu göreve başlayan Sayın Cumhurbaşkanıma ve kabinesine de görevlerinde başarılar diliyorum. Bugünlere gelmemizde bu yüce Meclisin, birçok konuda aktif katkısı oldu. Bu Meclis, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yerdir. Bu Meclis, Cumhuriyetin kurulduğu yerdir. Bu Meclis, darbelere karşı kahramanca direnen milletvekillerimizin olduğu yüce çatıdır. 15 Temmuz gecesi, hiçbir parti farkı gözetmeksizin bu Meclis açık durdu, bombalara rağmen milli iradeden, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu esasından taviz vermeden, darbecilere karşı direnmesini başarmış bir Meclistir. 15 Temmuzun ikinci yılını pazar günü tekrar anacağız. Ülkemizin birliği için vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diyorum, mekanları cennet olsun, bütün gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Bugünlere gelmemde birçok fedakarlığa katkı sağlayan eşim Semiha Hanım ve bütün aile fertlerime de teşekkür ediyorum."

Konuşmasının ardından Yıldırım, Genel Kurulda ön sıralarda oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, İYİ Parti Grup Başkanı Ahad Andican ile tokalaştı.

Yıldırım'ın konuşmasını eşi Semiha Yıldırım, çocukları, torunları ve ailesi ile bazı bakanlar, Genel Kuruldaki locadan izledi.

Birleşimi yöneten Geçici Başkan Durmuş Yılmaz, birleşimi yarın saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Son Başbakan ilk Meclis Başkanı

AK Parti İzmir Milletvekili ve parlamenter sistemin son Başbakanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olarak seçildi.

Meclis Başkanı seçilen Yıldırım, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde 20 Aralık 1955'te Dursun ve Bahar Yıldırım'ın 7 çocuğunun ikincisi olarak dünyaya geldi.

Binali Yıldırım, 16 yaşındayken, 38 yaşındaki annesini kaybetti. Kendisine tarla işlerinde yardımcı olması için Yıldırım'ı sık sık okuldan alan babası, öğretmeninin "Dursun Bey, bu çocuk iyi okuyor. Bırak da okusun, dersten alma artık." sözleri üzerine öğrenimine devam etmesi için oğlunu İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına gönderdi.

Yıldırım, 1970'te Piri Reis Ortaokulu'nu, 1973 yılında Kasımpaşa Lisesi'ni bitirdi. Ailesinin doktor olmasını istediği Yıldırım'ın hayali ise makine mühendisliğiydi.

Üniversite yılları

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne girmek isteyen ve fakültenin öğrenci işlerinde kayıt için bekleyen Yıldırım'a sıra geldiğinde kayıtlar doldu. Durumu fark eden üniversiteden bir hocanın, Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesini tercih etmesinin onun için iyi olacağını, birçok dersin makine mühendisliğiyle aynı olduğunu söylemesi üzerine Yıldırım, bu bölüme kayıt yaptırdı.

Mezuniyet sonrası aynı bölümde yüksek lisans yapan Yıldırım, daha sonra İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütüne (IMO) ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde Denizde Can ve Mal Güvenliği konusunda ihtisas eğitimi aldı.

Yıldırım, öğretmen Semiha hanım ile 1975'te evlendi. Bu evlilikten Bülent, Erkam ve Büşra isminde 3 çocuğu dünyaya geldi. Binali Yıldırım, askerliğini 1980-81'de denizci yedek subay olarak yaptı.

Binali Yıldırım, kamu alanında ilk deneyim olarak 1978-1993 yıllarında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

Önemli projelere imza attı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Binali Yıldırım'ı İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerine (İDO) Genel Müdür olarak atadı.

Yıldırım, 1994-2000'de yürüttüğü bu görev sırasında, İstanbul'da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı ve İDO’nun alanında dünyanın en büyük şirketleri arasında yer almasını sağladı. Yıldırım, 1999'da deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası SKAL Kulübünce verilen Kalite Ödülü'ne layık görüldü.

Erdoğan ile AK Parti'nin kuruluş aşamasında görev alan Yıldırım, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra AK Parti İstanbul Milletvekili ve Ulaştırma Bakanı oldu.

Yıldırım, 58, 59, 60, 61, 62 ve 64'üncü hükümetler döneminde sürdürdüğü toplam 11 yıllık Ulaştırma Bakanlığı göreviyle Cumhuriyet tarihinin en uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yapan ismi oldu.

AK Parti, 1 Kasım 2015'te yapılan seçimlerde 317 milletvekili çıkartarak yeniden tek başına iktidara geldi. AK Parti'nin "3 dönem kuralı" nedeniyle 7 Haziran genel seçiminde aday olamayan Yıldırım, 26. Dönem'de AK Parti'den İzmir Milletvekili olarak Meclise girdi.

1 Kasım seçimlerinin ardından Binali Yıldırım, 64. Hükümet'te yeniden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevine getirildi.

AK Parti'nin 22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Binali Yıldırım, partinin 3. Genel Başkanı olarak 1 yıl görev yaptı. Yıldırım, görevini, 21 Mayıs 2017'de AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde yeniden parti genel başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devretti.

Başbakanlık görevini üstlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 22 Mayıs 2016'da 65'inci Cumhuriyet Hükümeti'ni kurmakla görevlendirilen Binali Yıldırım, bu tarihten iki gün sonra 65. Hükümet'i kurarak ilk kez Bakanlar Kurulunda Başbakanlık görevini üstlendi.

Yıldırım, 2 yıllık Başbakanlık görevi süresinde yurt içi ve yurt dışında yoğun mesai harcadı. Başta ABD, İngiltere, Belarus, Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Moğolistan, Afganistan ve İspanya olmak üzere, 21 ülkeye 29 ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, aralarında İngiltere ve Almanya'nın da olduğu yaklaşık 41 ülkeden mevkidaşını da misafir etti.

Binali Yıldırım, yurt içinde 238 bin, yurt dışında da 147 bin kilometre olmak üzere toplam 385 bin kilometre yol kat etti. Uçakla yaptığı yolculuklarda toplamda 540 saat havada kalan Yıldırım, dünyanın çevresini 10 kez turlamış oldu.

İki yıl Başbakanlık yapan Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı" olarak tarihteki yerini aldı.

Her fırsat bulduğunda memleketi Kayı köyündeki Dumanlı Yaylası'na çıkan ve burada doğa yürüyüşü yapan Yıldırım'ın vazgeçmediği sporlardan biri de yüzme. Binali Yıldırım'ın en büyük hobilerinden biri de Bakanlığı döneminde yapılan yollarda araba kullanmak. Birçok üniversiteden fahri doktora unvanı alan Binali Yıldırım, iyi derecede İngilizce biliyor.

Vira Haber