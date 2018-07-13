SGK 30 göçmen için kurtarma operasyonu başlattı
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan 25-30 civarındaki göçmen için kurtarma operasyonu başlattı.
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Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıkları Boğaz Adası'nda 25-30 yabancı uyruklunun mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar, yabancı uyrukluları kurtarmak için operasyon başlattı. Bölgeye helikopter ve ekipler sevk edildi.
Ayrıntlar geliyor…
Vira Haber
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Etiketler : Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme, Boğaz Adası, kaçak göçmen
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