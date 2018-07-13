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SGK 30 göçmen için kurtarma operasyonu başlattı

SGK 30 göçmen için kurtarma operasyonu başlattı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan 25-30 civarındaki göçmen için kurtarma operasyonu başlattı.

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Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme  açıkları Boğaz Adası'nda 25-30 yabancı uyruklunun mahsur kaldığı bilgisi üzerine  harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar, yabancı uyrukluları  kurtarmak için operasyon başlattı.  Bölgeye helikopter ve ekipler sevk edildi.

Ayrıntlar geliyor…

Vira Haber

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