Avrupa’da Denizleri En Çok Kirleten Ülke Türkiye

Avrupa’daki 42 nehirden okyanuslara giden çöplerin incelendiği bir araştırmadan elde edilen veriler Nature Sustainability adlı bir çevre dergisinde yayınlandı.

DW Türkçe’nin haberine göre denize sürüklenen çöpün yüzde 16’sı Türkiye kaynaklı. Türkiye’nin ardından İtalya yüzde 11,3’le ikinci, Britanya yüzde 8,4’le üçüncü ve İspanya yüzde 8,21’le dördüncü sırada yer aldı.

Denizlerdeki kirliliğin büyük bir bölümünün plastikten kaynaklı olduğuna dikkat çeken Cádiz Üniversitesi’nden Daniel González-Fernández, bu kirliliği azaltmak için ‘sadece nehirlerin temizlenmesinin yeterli olmayacağını, çöpün kaynağını kurutmak için plastik kullanımının azaltılması gerektiğini’ söyledi.

Paket servis plastik atığı artırdı

Aynı üniversitenin ikinci bir araştırmasına göre okyanusları kirleten plastik atıkların en fazla yiyecek ve içecek kutularından kaynaklandığı belirlendi. Her yıl 307 ila 925 milyon bu tür plastik parçanın okyanuslara karıştığına dikkat çeken uzmanlar, en yaygın plastiklerin tek kullanımlık poşetler, plastik şişeler, plastik kaplar ve gıda ambalajları olduğunu belirledi.

Araştırmada okyanus açıklarında ise daha çok balıkçılık faaliyetlerinden kaynaklı 3 santimetreden büyük makro plastikler tespit edildi. Olta, ağ ya da şamandıra gibi balıkçılık malzemeleri makro çöplerin üçte ikisini oluşturuyor.

Öte yandan küresel çapta yapılan araştırmalar okyanuslardaki plastik kirliliğinin yüzde 86’sının başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinden kaynaklandığına işaret ediyor.

En çok atık ‘ithal eden’ ülke

Greenpeace Akdeniz, Nisan 2021’de açıkladığı raporunda Türkiye’nin 2020 yılında da Avrupa’dan en çok plastik atık alan ülke olduğunu bildirmişti. Rapora göre geçen seneye kıyasla plastik atık ithalatında yüzde 13 artış gerçekleşti ve her gün 241 kamyon dolusu plastik atık Türkiye’ye geldi.

Son 16 yılda ise Avrupa’dan Türkiye’ye gelen plastik atıklar 196 kat arttı. Türkiye 2020’de 13,7 milyon tonla Avrupa Birliği’nden (AB) en çok atık ‘ithal eden’ ülke olarak kayda geçti.

Greenpeace, Çin’in 2018 yılındaki plastik atık ithalatı yasağının ardından plastik çöplerin yeni adresi olan Türkiye’de her sene plastik atık ithalatının katlanarak artmaya devam ettiğini kaydetti. Plastik atık ithalatının da Türkiye’deki plastik kirliliğinin ‘başlıca nedenlerinden biri’ olarak gösteriliyor.

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