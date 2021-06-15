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Tekirdağ'da Rüzgar Müsilajı Kıyıdan Uzaklaştırdı

Tekirdağ'da Rüzgar Müsilajı Kıyıdan Uzaklaştırdı

Tekirdağ’da rüzgarın da etkisiyle deniz salyası müsilaj kıyıdan uzaklaştı.

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Tekirdağ'da rüzgarın da etkisiyle deniz salyası (müsilaj) kıyıdan uzaklaştı.

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajla mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Tekirdağ'da da başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Tekirdağ'da bugüne kadar 112 metreküp müsilaj toplandığı öğrenildi.

Müsilajın rüzgarın da etkisiyle açıklara taşındığı, ayrıca deniz dibinde de bulunduğu belirtildi.

Vira Haber

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