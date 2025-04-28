Avrupa’da Geniş Çaplı Elektrik Kesintisi: İspanya, Portekiz ve Fransa Etkilendi

Kesinti, milyonlarca insanın günlük yaşamını olumsuz etkilerken, ulaşım ve iletişim altyapısında ciddi aksamalar yaşandı.

Öğle saatlerinde başlayan kesintiler, başkentler Madrid ve Lizbon da dahil olmak üzere birçok şehirde elektrik hizmetlerinin durmasına yol açtı. İspanya’da metro istasyonları boşaltılırken, trafik ışıkları devre dışı kaldı ve bazı havaalanlarında uçuşlarda gecikmeler yaşandı. Portekiz’de ise belirli bölgelerde kontrollü elektrik kesintileri uygulandı.

Kesinti, mobil iletişim ağlarını da etkiledi. Birçok bölgede telefon aramaları yapılamazken, internet erişiminde de aksamalar meydana geldi. Lizbon metrosu tamamen hizmet dışı kalırken, şehir merkezinde trafik akışı büyük ölçüde sekteye uğradı.

Yetkililer, kesintinin nedeni ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, ilk bulguların Avrupa elektrik sistemindeki bir arızaya işaret ettiğini belirtti. İspanya ve Portekiz’de enerji şirketleri, elektrik arzını kademeli olarak yeniden sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Fransa’nın özellikle İspanya sınırına yakın bölgelerinde de elektrik hizmetlerinde kesintiler yaşandığı bildirildi.

Vira Haber