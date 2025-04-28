Beylikdüzü'nde Denize Dökülen İSKİ Atık Su Hattı, Vatandaşları Tedirgin Ediyor

Bölge sakinleri koku nedeniyle şikayetçi olurken, İSKİ’nin belediyeye gönderdiği raporda da atık su hattının çevresinde sosyal işletmeleri can güvenliği açısından izin verilmemesi istendiği görüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) ait bir atık boru hattından Beylikdüzü Sahil Mahallesi’nden denize atık su akıtılıyor. Bölgede kötü koku ve çevre kirliliğine neden olan bu atık su boru hattı nedeniyle vatandaşlar rahatsızlık yaşıyor.

Konu hakkında konuşan antrenör Sabri Sevindiş, "Kürek sporu ile ilgilenen vatandaş ve sporcularımıza Beylikdüzü sahil hattında spor yapma imkanı sunuyoruz. Burada ise bizlerin en büyük şikayeti denizin kirliliği. Özellikle Kırlangıç bölgesinden akan pis suyun insanlar üzerinde alerjik reaksiyonlar göstermesinden şikâyetçiyiz. Koku nedeniyle zaten oradan geçemiyoruz, bu nedenle de rotamızı değiştirdik. İSKİ’nin atık su boru hattına bir çözüm bulunması için gerekli mercilere şikayetlerde bulunduk ama herhangi bir önlem alınmıyor. Hatta bu alanda birde plaj bulunmakta, yanında da bir işletme bulunuyor. İnsan sağlığı için gerçekten risk oluşturuyor. İSKİ’nin verdiği raporda alanda herhangi bir işletme ve insan faaliyetinin bulunmaması gerekiyor. Şuanda ise hala oradan pis su akmaya devam ediyor, insan faaliyeti devam ediyor. Zaten yapının da ruhsatsız olduğunu biliyoruz" dedi.



Vira Haber