Avrupa'da Sefer Yapan Kruvaziyer Gemileri Yeniden Kapanıyor

Son aylarda Avrupa'da sınırlı seferleri yeniden başlatan en büyük hatlardan ikisi MSC Cruises ve Costa Cruises bu hafta, yüksek koronavirüs vaka sayılarının getirdiği artan seyahat kısıtlamaları nedeniyle önümüzdeki günlerde tüm seferleri duraklatacaklarını bildirdi.

Türkiye Turizm sitesinin haberine göre, MSC Cruises halen faaliyet gösterdiği tek gemi olan MSC Grandiosa'nın 20 Aralık ile 10 Ocak tarihleri ​​arasında gerçekleşmesi planlanan üç seferini iptal etti.

Dünyanın en büyüklerinden biri olan 4.842 yolcu kapasiteli gemisi , COVID sonrası geri dönüşte önemli bir kilometre taşı olarak kabul edildi. İtalya, Cenova'dan 16 Ağustos'ta seferlerine yeniden başlamıştı . MSC Cruises, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana Akdeniz'de seferlere yeniden başlayan ilk büyük kruvaziyer hattı oldu.

Cuma günü MSC Cruises, 18 Aralık'ta Akdeniz'de ikinci bir gemiyi hizmete sokma planlarını geri çekti. Hat şu anda 2.550 yolcu gemisi MSC Magnifica'nın COVID dönemindeki ilk yolculuğu için 15 Ocak'ı hedefliyor.

MSC Cruises iptalleri, Costa'nın 20 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar olan tüm seferlerini iptal ettiğini duyurmasından bir gün sonra geldi. Hat 6 Eylül'de İtalya dışında sınırlı operasyonlara yeniden başladı ve son üç aydır zaman zaman İtalya'dan üç kadar gemi kaldırdı.

Hat, 7 Ocak'ta yalnızca tek bir gemi olan Costa Smeralda ile operasyonlara yeniden başlamayı planlıyor.

İki hattaki iptaller, Çarşamba günü İtalya'da duyurulan COVID ile ilgili yeni seyahat kısıtlamalarının ardından geldi. Yeni kısıtlamalar arasında 21 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar İtalyan bölgeleri arasında seyahatin tamamen yasaklanması da var. İtalyan hükümeti ayrıca sakinlerinin Noel Günü, 26 Aralık ve Yılbaşı Günü'nde memleketlerini terk etmelerini yasaklıyor.

İtalyan hükümeti, birçok İtalyan'ın işten izin aldığı tatil döneminde seyahatin tamamen durdurulmasının, ülkede yeni koronavirüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olacağını umuyor. İtalya'da yeni COVID vakaları Ekim ayı başlarında artmaya başladı ve son haftalarda düşmeye başlasa da yüksek seviyede kaldı.

Hattan yapılan açıklamada, "Costa ... önümüzdeki Noel ve Yeni Yıl tatillerinde ülkeye ve tüm İtalyanlara talep edilen diğer çabalara faaliyetlerini askıya alarak katılıyor" denildi.

MSC Cruises ve Costa, artan seyahat kısıtlamaları nedeniyle deniz yolculuğunu yeniden canlandırma çabalarını geri çekmek zorunda kalan en son hatlar.

Avrupa'da yazdan bu yana faaliyetlerine yeniden başlayan yarım düzineden fazla diğer okyanus ve nehir gezisi hattı, Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde artan seyahat kısıtlamaları nedeniyle son haftalarda seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Seyahat kısıtlamaları, artan koronavirüs vaka sayıları üzerine yeniden planlanmaya başlandı. Haziran ayında yeniden geri gelmeye başlayan Avrupa'da nehir gezintileri ise Ekim ayından bu yana durma noktasına geldi.

Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren kruvaziyer gemilerinin bölgedeki seferlerine devam etmeyi bekledikleri tarih geçerken, geçtiğimiz haftalarda Avrupa'da yeniden deniz yolculuğuna başlanmasının tersine dönmesi geliyor.

Bu hafta Royal Caribbean , Carnival Cruise Line , Norwegian Cruise Line ve Disney Cruise Line dahil olmak üzere Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren neredeyse her büyük kruvaziyer hattı, en azından Şubat ayı sonuna kadar bölgedeki seferleri iptal etti . Bazı hatlar, Kuzey Amerika seferlerini 2021'e kadar iptal etti.

Koronavirüs salgını büyüdükçe ve birçoğu henüz dünyanın herhangi bir yerindeki operasyonlarını yeniden başlatmadıkça, dünyadaki tüm gemi seferleri Mart ayında kalkışları durdurdu. Carnival, Norwegian ve Disney, Mart ayından bu yana tek sefer bile yapmayan hatlar arasında yer alıyor.

Royal Caribbean, seferlere yalnız Quantum of the Seas adlı tek bir gemi ile devam etti. Gemi , yalnızca yerel Singapur sakinleri için Salı günü Singapur dışına kısa seferlere başladı . Singapur, yeni koronavirüsü neredeyse tamamen ortadan kaldıran dünyadaki birkaç yerden biri olarak biliniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından getirilen kısıtlamalar nedeniyle , Kuzey Amerika'da Mart ayından bu yana neredeyse hiç sefer yapılmadı.

Kasım ayında, küçük gemilere odaklanan seferler yapan, SeaDream Yat Kulübü, Karayipler yolculukları için tek gemi ile yeniden girişiminde bulundu. Ancak COVID salgının artması üzerine Barbados dışında 112 yolcu ile ilk seferi yapacak olan SeaDream’in planları bozuldu.

Vira Haber