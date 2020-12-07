Mersin'de Deniz Kirliliği Havadan Denetlenecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesine kazandırılan ve özellikle deniz ile çevre denetimlerinde kullanılacak olan dronu Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda uçurdu, havadan kirlilik denetimi yaptı.

Dron ile sadece deniz araçlarının takibi değil, ihtiyaç halinde karadan ve akarsulardan kaynaklı deniz kirliliği ile il sınırları içi sulak alanların, göletlerin kontrolü de yapılacak. Dron ayrıca çöp depolama alanları, aktarma istasyonları ve hafriyat alanlarının görüntülenmesi, kaçak hafriyat döküntülerinin belirlenmesi ve havadan yapılması muhtemel tüm işlemler için de kullanılabilecek.

Merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda uçurduğu dronla kirliliğin önüne geçmek istediklerini belirten Başkan Vahap Seçer, "Balıkçı barınağı, Mersin Limanı ve 3 mil uzunluğunda 1 kilometre eninde bir koridorda yapacağımız denetimlerde bu dronu kullanma imkânımız olacak. Sadece deniz temizliğini kontrol etmiyoruz. Aynı zamanda kentimizdeki hafriyat artıklarının da denetimini drone ile yapabileceğiz" dedi.

Vira Haber