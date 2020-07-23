Avrupa’nın Lider Firması DFDS’de Yenilikler Bitmiyor

Denizcilik ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lider firması DFDS’in Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi, intermodal taşımacılık operatörü primeRail ile ortaklığa giderek Köln bölgesinde DFDS Intermodal GmbH adıyla yeni bir “Intermodal Taşımacılık Yetkinlik Merkezi” kuracak. DFDS Akdeniz İş Birimi, mevcut işleyişine ek olarak intermodal taşımacılık çözümlerini çoğaltmak adına, Köln bölgesinde kurulacak “DFDS Intermodal GmbH Intermodal Taşımacılık Yetkinlik Merkezi” ile rekabetçi çözümler geliştirmeye odaklanacak.

Ortak proje, yenilikçi ve maliyet etkin intermodal taşımacılık çözümleri ile mobiliteyi en üst düzeye çıkarmaya çalışan demiryolu operatörü primeRail ile gerçekleştiriliyor.

DFDS Akdeniz Birimi Başkanı Lars Hoffmann ortaklık girişimi ile kurulacak merkez hakkında şunları söyledi: "Bilgi ve uzmanlığımızı paylaşmak suretiyle daha da etkili intermodal taşımacılık çözümleri geliştireceğimiz güçlü bir platform oluşturacağımızdan eminiz. Bu girişim yalnızca müşterilerimize fayda sağlamakla kalmayacak, ayrıca çevre üzerindeki etkimizi azaltmamıza da yardımcı olacak."

REKABETÇİ VE YENİLİKÇİ İNTERMODAL TAŞIMACILIK ÇÖZÜMLERİ

DFDS'in Türkiye ve Avrupa arasındaki kargo sevkiyatının önemli bir bölümü, DFDS'nin İstanbul'da bulunan DFDS Akdeniz İş Birimi merkez ofisi tarafından, Trieste'den geçen intermodal taşımacılık çözümleri kanalıyla yönetiliyor. DFDS Akdeniz İş Birimi, 14 büyük Ro-Ro gemisi ve 60 km’yi aşan gemi kapasitesiyle Akdeniz sularında güçlü bir hizmet ağı sağlarken intermodal alt yapısı ile ayrıca fark yaratıyor.

DFDS AKDENİZ İŞ BİRİMİ İLE GÜÇLÜ INTERMODAL ÇÖZÜM AVANTAJLARI

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin güçlü alt yapısıyla avantaj yarattığı Intermodal taşımacılık modeli sürdürülebilir, düşük maliyetli ve verimli bir taşımacılık hizmeti olarak özellikle salgın döneminde öne çıktı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinin ilk aylarında sınırların kapanmasıyla karayolu taşımacılığının neredeyse bitme noktasına geldiği bir dönemde; intermodal taşımacılık en az hasar alan taşımacılık yönetimi olarak lojistik çözümleri açısından büyük değer kazandı. Yaşanan hassas süreçte minimum insan temasıyla intermodal tedarik zinciri insani ihtiyaçların ulaştırılmasına ve ticaretin devamına büyük ölçüde yardımcı oldu. Köln’deki yeni merkez bu kapsamda da yeni çözümler üretecek.

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin Köln bölgesinde kurulacak “DFDS Intermodal GmbH Intermodal Taşımacılık Yetkinlik Merkezi” için iş birliği gerçekleştirdiği primeRail, 2019 yılında başarılı bir intermodal taşımacılık operatörü olarak yola koyuldu. DFDS Akdeniz İş Birimi ile rekabetçi çözümlere odaklanacak primeRail, şimdiden etkili dijital çözümler geliştirdi ve yenilikçi çözümler sunacak yeni DFDS Yetkinlik Merkezi’nin inşasına hemen başlayacak.

Vira Haber