Doğu Akdeniz’de Tansiyon Yükseliyor

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları sebebiyle Navtex ilan edilmesinin ardından Doğu Akdeniz'de gerilim arttı.. Sondaj çalışmalarını yapacak olan Oruç Reis gemisi ise Antalya Körfezi açıklarında demirledi. Gemiye aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 fırkateyn eşlik ediyor.

NE OLMUŞTU?

Doğu Akdeniz’de Meis ve Rodos adası çevresinde Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan “Navtex” (denizde haberleşme duyurusu)gerginliği sürüyor. Türkiye, Rodos ile Meis adası arasını kapsayan bölgede önceki gün Navtex ilan etti. Navtex ilanıyla söz konusu bölgede, 21 Haziran-2 Ağustos arasında Oruç Reis Araştırma Gemisi, Ataman Tedarik Gemisi ve Cengizhan Taşıma gemisinin faaliyet yürüteceği belirtildi.

YUNANİSTAN ALARMA GEÇTİ

Yunanistan bunun üzerine donanmasını alarma geçirdi. Aksaz Deniz Üssü’nden Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait 20 civarında savaş gemisi, bölgeye hareket ederken, TSK’ya ait F-16’lar da Meis Adası çevresinde uçtu. Yunan savaş uçakları da Meis çevresinde uçuş yaptı.

YUNANİSTAN’DA NAVTEX YAYINLADI

Türkiye’nin Navtex ilanının ardından Yunanistan da aynı bölgede Navtex yayınladı. Ancak Türkiye bu adıma karşı kararlılığını Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı’nın önceki gece iki tane daha Navtex ilan ederek gösterdi. Yeni ilanda, “Türk Navtex Servis sahasında yetkisiz istasyon tarafından yayınlanmıştır. Bölgede yayın yapmaya yetkili Antalya İstasyonu’dur” denildi. Türkiye’nin bir önceki Navtex ilanın hâlâ geçerli olduğu, Antalya İstasyonu’ndan yayın yapmaya devam edileceği vurgulandı.

Vira Haber