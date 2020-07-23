Oruç Reis'e Deniz Kuvvetlerinden Destek Geldi
Antalya açıklarında görülen Oruç Reis araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri'nden 2 fırkateynin eşlik ettiği görüntülendi.
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Oruç Reis araştırma gemisi Antalya açıklarında görüntülendi. Serbest bölgenin girişindeki büyük liman açığındaki gemiye Deniz Kuvvetleri’nden 2 fırkateyn eşlik ediyor.
Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapacağı NAVTEX ile kamuoyuna duyurulan Oruç Reis araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri'nden 2 fırkateynin eşlik ettiği görüntülendi.
Fırkateynler Kalkan açıklarında
Oruç Reis gemisinin Geminin, Antalya Kaş açıklarına ulaşması ve bu bölgede araştırma faaliyetlerine başlaması bekleniyor.
Deniz Kuvvetleri’nden 2 fırkateyn ise Kaş mevkine yakın Kalkan'da konuşlandı.
Vira Haber
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Etiketler : Deniz Kuvvetleri, Oruç Reis, Antalya
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