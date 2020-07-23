İstanbul30 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Oruç Reis'e Deniz Kuvvetlerinden Destek Geldi
Oruç Reis'e Deniz Kuvvetlerinden Destek Geldi

Oruç Reis'e Deniz Kuvvetlerinden Destek Geldi

Antalya açıklarında görülen Oruç Reis araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri'nden 2 fırkateynin eşlik ettiği görüntülendi.

A+A-

Oruç Reis araştırma gemisi Antalya açıklarında görüntülendi. Serbest bölgenin girişindeki büyük liman açığındaki gemiye Deniz Kuvvetleri’nden 2 fırkateyn eşlik ediyor.

Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapacağı NAVTEX ile kamuoyuna duyurulan Oruç Reis araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri'nden 2 fırkateynin eşlik ettiği görüntülendi.

Fırkateynler Kalkan açıklarında 

Oruç Reis gemisinin Geminin, Antalya Kaş açıklarına ulaşması ve bu bölgede araştırma faaliyetlerine başlaması bekleniyor.

Deniz Kuvvetleri’nden 2 fırkateyn ise Kaş mevkine yakın Kalkan'da konuşlandı.

Vira Haber

Bu haber toplam 58 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.