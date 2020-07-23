Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan Denizcilik Sektörüne Tam Destek

Görüşmede, kaptandan gemi personelinin durumuna, geminin rotasına ve yüküne ilişkin bilgi alan Karaismailoğlu, gemideki koronavirüse karşı alınan tedbir olup olmadığını sordu. Gemi kaptanı ise koronavirüs tedbirleri kapsamında çoğu limanda personelin gemi dışına çıkışının yasak olduğunu ve dışarıdan gelen liman personellerinin de az sayıda bulunduğunu söyledi.

7 BİN 600'Ü AŞKIN ARAMA KURTARMA FAALİYETİ

Karaismailoğlu, incelemenin ardından yaptığı konuşmada, Türk ve dünya denizlerindeki Türk gemilerinin takibinin öncelikli konulardan biri olduğunun altını çizerek, "Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde meydana gelen arama kurtarma olaylarına en kısa sürede reaksiyon gösterilmesi maksadıyla 8 bin 484 kilometrelik sahil şeridinde, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın koordinasyon ve iş birliği içerisinde 2009-2020'de gerçekleştirilen 7 bin 600'ü geçkin arama kurtarma faaliyetinde bulunduk" dedi.

“%87 BÜYÜME SAĞLADIK”

Bakanlığın, 2003'ten bu yana denizcilik sektörüne 9,4 milyar liralık yatırım harcaması yaptığını ve sektörde devam eden 205 projenin mali değerinin ise 6 milyar lira olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Mega yat imalatı ve gemi söküm sektöründe dünya üçüncüsüyüz.18 yılda, dünya denizcilik filosuna göre yüzde 87 daha fazla büyüme sağladık. Gemi üretiminde hedefimiz yüzde 80 oranında milli ve yerliliktir. Denizcilik sektörüne yakıt KDV indirimi ve kira muafiyetleriyle ciddi destekler sağladık. Milli gelirimizdeki denizciliğimizin oranını yüzde 2,4'ten çok daha yukarılara çekmek istiyoruz. 2019 yılında da yüzde 1,59'la bütün zamanların en iyi derecesiyle yine 'Beyaz Bayrak' almaya hak kazandık."

Vira Haber