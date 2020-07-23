Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Önemli Ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

7 BİN 600'Ü AŞKIN ARAMA KURTARMA FAALİYETİ

İnceleme sonrası açıklamaya yapan Adil Karaismailoğlu şunları söyledi:

" Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın koordinasyon ve iş birliği içerisinde 2009-2020'de gerçekleştirilen 7 bin 600'ü geçkin arama kurtarma faaliyetinde bulunduk.

TEMİZ DENİZLERDE EMNİYETLİ DENİZCİLİK

"Gemilerimizin tehlikeye maruz kalmaları, kaybolmaları, kazaya uğramaları halinde uydu destekli deniz ve hava gücü imkanlarımızı seferber ederek, arama kurtarma çalışmalarını büyük bir hızla ve koordineli olarak yürütüyoruz. Amacımız, temiz denizlerde emniyetli denizciliktir."

MEGA YAT İMALATINDA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ

Gemi inşa faaliyetlerinde önemli yol katedildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Mega yat imalatı ve gemi söküm sektöründe dünya üçüncüsüyüz.18 yılda, dünya denizcilik filosuna göre yüzde 87 daha fazla büyüme sağladık.

HEDEFİMİZ GEMİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 80 ORANINDA YERLİLİK

Gemi üretiminde hedefimiz yüzde 80 oranında milli ve yerliliktir. Denizcilik sektörüne yakıt KDV indirimi ve kira muafiyetleriyle ciddi destekler sağladık.

Milli gelirimizdeki denizciliğimizin oranını yüzde 2,4'ten çok daha yukarılara çekmek istiyoruz. 2019 yılında da yüzde 1,59'la bütün zamanların en iyi derecesiyle yine 'Beyaz Bayrak' almaya hak kazandık."

Vira Haber