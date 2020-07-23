Ciner Denizcilik Petrol Tankerlerini Teslim Almaya Hazırlanıyor

Ciner Holding iştiraki olan Ciner Denizcilik Şirketi'nin Güney Kore Hyundai Tersanesine sipariş ettiği 158 bin DWT ham petrol taşıma kapasitesine sahip ikiz tankerleri, teslim almaya hazırlanıyor.

Taşıyıcı tankerin 31 Ağustos 2020'de Ciner Denizcilik Şirketine teslim edilmesi öngörülüyor

Ciner Denizcilik'in verdiği 4 petrol tankeri siparişinde ilk iki tankeri bir ay içinde alacağı, inşası devam eden iki tankerin ise 2021'de teslim edileceği öğrenildi.

Vira Haber