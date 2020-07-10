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Balıkçılar Av Yasağının Kalkmasını Bekliyor

Balıkçılar Av Yasağının Kalkmasını Bekliyor

Balıkçılar 1 Eylül’de başlayacak yeni av sezonu için hazırlıkları tamamladığını açıkladı.

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Av sezonunun başlayacağı tarih olan 1 Eylül, balıkçılardan tarafından heyecanla bekleniyor.

Balıkçılar yaptıkları açıklamada koronavirüse karşı önlemlerin alındığını ve balıkçı teknelerindeki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı.

Balıkçılar, ağların tamir edilme işlemlerini büyük ölçüde bitirdiğini söylerken, büyük tekneler avlanmaya hazır bir şekilde limanlarda bekliyor.

Vira Haber

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