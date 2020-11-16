Avrupa’ya Yeni Yol Açıldı

Türkiye’nin en büyük ihracat kapısı Avrupa’ya yükleri ulaştırmakta yaşanan zorluklara çare olmak için özel sektör çözüm yolları üretiyor. Zaman ve döviz kaybına neden olan bu zorluklar, yeni bir yolun açılmasını sağladı. Marmaray’dan ilk yurt içi yük trenini geçiren ve Trakya’dan Orta Asya’ya demiryolu ile ilk ihracatı yapan Medlog Lojistik şimdi Avrupa’ya açıldı.

Demiryolu ile taşıma yapılabilen 14 liman ve 28 istasyonda hizmet veren Medlog Lojistik, yatırımlarına bir yenisini ekleyerek Medlog Tekirdağ Tren İstasyonu’nu faaliyete aldı. 13 Kasım Cuma günü (bugün) Bulgaristan Plovdiv’e ilk yükün hareket ettiği Medlog Tekirdağ Tren İstasyonu’nda ana hedef Avrupa içlerine de tren seferleri düzenlemek.

İlk olarak toplamda 27 konteyner ve dorse ile başlanan Bulgaristan seferleri, TCDD’nin sağlayacağı imkanlara da bağlı olarak günde 300 adet konteyner ve dorseye çıkması planlanıyor. Türkiye’nin en önemli demiryolu projelerinden ikisi olan Medlog Tekirdağ Tren İstasyonu ve İstanbul sanayisinin göbeğinde bulunan Medlog Ömerli yükleme-boşaltma istasyonları, ülkemizde demiryolu kullanımının istenilen seviyeye ulaşmasına büyük katkı sağlarken, ülkemizin kalkınması ve çevre bölgelerle ticaretin artırılması hedeflenmektedir.

Vira Haber