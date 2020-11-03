Titanik Enkazı 125 Bin Dolara Görülebilecek

ABD'li bir turizm şirketi, akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı. 1912 yılında dünyanın devasa gemisi olarak ilk yolculuğuna çıkan, fakat buz dağına çarparak onlarca insanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Titanik gemisi kazası, gündemdeki yerini koruyor.

ENKAZI GÖREBİLMENİN BEDELİ 125 BİN DOLAR

ABD merkezli OceanGate Expeditions adlı Amerikan turizm şirketi, 15 Nisan 1912'de buz dağına çarparak batan ve enkazı okyanusun 3 bin 800 metre altında yer alan Titanik'e seyahat başlatma kararı aldıklarını duyurdu. Enkazı turizme kazandırmayı hedefleyen şirket, geminin enkazını görebilmenin bedelinin ise 125 bin dolar olduğunu açıkladı.

Vira Haber