AVS Global Supply’dan Genç Denizcilere Lezzet Desteği

Sektörün öncü kuruluşlarından AVS’nin güçlü Catering ayağı tarafından tedariki yapılan gıda ürünleri, genç denizcilerin elinde güzel sandviçleri dönüştü.

Denizciliğin farklı alanlarına yatırımları ile bilinen AVS, özellikle eğitim ve gençler söz konusu olduğunda imkanlarını her fırsatta paylaşıyor.

Özellikle son dönemlerde denizcilik sektöründe Catering operasyonlarını genişleten, mutfak hizmetlerini güçlendiren ve hatta kendi aşçıların yetiştiren AVS, genç denizcilerle birlikte olacakları organizasyonlarda yerini alıyor.

İTÜ denizcilik fakültesinin tüm bölümlerini bir araya getiren partide gençler hem hoş vakit geçirdiler hem de güzel bir lezzet buluşması yaşadılar.

AVS’nin her zamanki söylemi, dünya sularında ticaret yapan gemilerdeki denizcilerimize en iyi şekilde hizmet sunmaya, onların, güzel tatlarla buluşmalarını sağlamaya çalışıyoruz, bu organizasyonda da İTÜ’lü genç denizciler için hayat buldu.