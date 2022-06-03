Tersan Tersanesi, Soğutuculu Kargo Gemisi Oddrun With’i Teslim Etti

Toplam uzunluğu 86m ve genişliği 20m olan gemi; genel kargo, frigorifik ürünler ve konteyner kargolarının esnek ve kombine nakliyesi için inşa edildi. Gemide Norveç kıyılarındaki somon çiftliklerine balık yemi temini sağlayabilecek verimli bir boşaltma sistemi bulunuyor. Birçok farklı tipte kargo taşımacılığına uygun olarak inşa edilen gemi ayrıca bir yan kapak ve konveyör yükleyici ile donatıldı. Gemi farklı modlarda, sadece LNG ile veya batarya ile hibrit modda çalışabiliyor. Gemi bünyesinde bulunan aküler şaft jeneratörleri ve dizel jeneratörler ile şarj edilebiliyor.

Oddrun With, boşaltma sırasında vinç hareketlerinden üretilen ters enerjinin depolanmasını ve bu dönüştürülen enerjinin gemideki akülere yönlendirilmesini sağlayan rejenerasyon teknolojisi ile donatıldı. Gemi limanda kaldığı sürede pillerini şarj edebiliyor.

Ayrıca; gemi, soğuk yük ambarlarını ister kendi soğutma sistemi ile, ister alternatif olarak doğalgazın sıvıdan gaza dönüşmesi sırasında elde edilen soğuk geri kazanım sistemi ile -27 C'ye kadar soğutabilmektedir. Oddrun With dondurulmuş ürünlerin taşınması için bu tür yenilikçi teknolojilere sahip dünyadaki ilk gemidir.

Pandemi etkileri ve gemide yer alan teknolojilerin yüksek karmaşıklığı nedeniyle geminin yapım süreci ekstra efor ve çaba gerektirdi. Tüm zorluklara rağmen, Tersan Ekibi ve Egil Ulvan Rederi’nin büyük deneyim paylaşımı ve işbirliği sayesinde proje başarıyla teslim edildi.