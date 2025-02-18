AVS Global Üçüncü Kez “Birlikte Güçlüyüz” Dedi

AVS Global, Expomaritt Exposhipping İstanbul 18. Uluslararası Denizcilik Fuarı’nın açılışından bir gün önce, 17 Şubat’ta Sheraton İstanbul Ataköy’de “Together Stronger, Forward Further” etkinliğini gerçekleştirdi. 60 ülkeden 146 katılımcının katıldığı etkinlikte açılış konuşmalarını AVS Türkiye Müdür Yardımcısı Doğukan Şimşek, AVS Global Tedarik Yöneticisi Wynand Winterbach ve Sean Moloney yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Küresel Tedarik Müdür Yardımcısı Cansu Fazlıoğlu, AVS Yunanistan Ülke Müdürü Vicky Stamati, İş Geliştirme Yöneticisi Sevda Bölükbaş Güler, Lojistik ve Dış Ticaret Müdürü Aynur Uzun, Ürün Bilgi Yöneticisi Serhat Yazıcıoğlu, Kıdemli Proje Yöneticisi Kurumsal Çözüm Mimarı Deniz Celan, BT Yöneticisi Alper Sonalp birer sunum gerçekleştirdi.

Gün boyunca devam eden sunumlarda AVS’nin denizcilikte küresel vizyonu, yerel ortakların AVS’den beklentileri, AVS’nin gelecek planları, sorunsuz ve kolaylaştırılmış bir tedarik zinciri için lojistik ve tedarikçiler arasındaki iş birliğini ve verimliliği artırmanın yolları, AVS’nin dijital dönüşümü, ürün yönetiminde yeni metotlar gibi konular ele alındı.

AVS Global Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek “Together Stronger, Forward Further”ın kapanış konuşmasında katılımcılara, AVS’nin vizyonuna inanan tedarikçilere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Etkinlik yemek ve dans gösterisi ile sona erdi.

Vira Haber