Expomaritt Exposhipping İstanbul’un İlk Gününde Rekor Ziyaretçi Artışı

Bir önceki organizasyona göre açılış günü ziyaretçi sayısında %150 oranında artış gerçekleştiren fuarı kapanışa kadar 100’e yakın ülkeden yaklaşık 10 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor. Denizcilik teknolojileri, gemi inşa, bakım & onarım ve lojistik alanlarındaki tüm yenilikleri çatısı altında buluşturan Expomaritt Exposhipping İstanbul 2025, sektöre ışık tutan konferans programına da ev sahipliği yapıyor. Bu yılki seminer programının ana gündemlerini ise “Sürdürülebilirlik”, “Akıllı Sistemler ve İnovasyon” ile “Kadın ve Başarı Hikayeleri” oluşturuyor.

Expomaritt Konferanslarının 19 Şubat 2025 Çarşamba tarihli ilk oturumunda, fuarın Gold Sponsorları arasında da yer alan DNV Maritime firmasının Bölge Dekarbonizasyon Uzmanı Lefteris Koukoulopoulos, “Sürdürülebilir Denizciliğe Giden Yolda Enerji Verimliliğinin Rolü”nü anlatacak. Etkinliğin sonraki oturumunda, StormGeo Türkiye Satış Müdürü Yunus Kaya, “Sefer Optimizasyonu Aracılığı ile Dekarbonizasyon” ile ilgili bir sunum gerçekleştirecek. Moderatörlüğünü Sürdürülebilirlik Komisyon Başkanı Serdar Akdemir’in yapacağı “Denizcilikte Sürdürülebilirlik Yolcuğu” başlıklı seminerde ise Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, Uluslararası Armatörler Odası Başkan Yardımcısı Metin Düzgit ve DTO Danışmanı Mustafa İnsel konuşmacı olarak yer alacak. Panama Denizcilik Otoritesi Sponsorluğunda düzenlenecek Network ve Coffee Break Etkinliği’nin ardından “Çevre ve İnsan” ile “Denizcilik Tarihinde Kadın İzleri” konuşulacak.

Expomaritt Konferansları, 20 Şubat 2025 tarihli ikinci gün oturumlarında da “Limanların Geleceği, Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etkiler”, “Gemi Tedarik Sektöründe Dijital Dönüşüm”, “Kadın Denizciler ve Başarı Hikayeleri”, “Denizcilikte Meslek Kültürü ve Etiği” ile “Küçük Tekne Elektrikle İşletme ve Kontrol Sistemlerinin Siber Güvenliği” konuları ele alınacak.

https://www.expomaritt.com/tr/etkinlikler/konferans.html adresinde detayları paylaşılan Expomaritt Konferanslarının yanı sıra, fuarda yer alan Kariyer Platformu ile de denizcilik endüstrisine nitelikli insan kaynağı ve işgücü sağlanması hedefleniyor.

Vira Haber