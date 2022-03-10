AVS ve Ekol Denizcilik Kadınlar Gününü Unutmadı

Gerçekleştirilen 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliğine bir proje nedeniyle Türkiye’de bulunan ancak Rusya’nın Ukrayna'yı işgali sonrası ülkelerine dönemeyen Ukraynalı 25 kadın ile birlikte AVS Global Ship Supply Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek, AVS Global Ship Supply yönetimi ve idari kadrosu, Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu çalışanları ile öğrenciler katıldı.



Açılış konuşmasını İngilizce ve Türkçe olarak yapan Abdülvahit Şimşek, konuşmasına AVS ile Ekol ailesinin kadınlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak başladı. Ukraynalı misafirleri en iyi şekilde ağırlayabilmek için her türlü konfordan feragat ettikleri için çalışanlarına teşekkürlerini ileten Şimşek, "Her zaman esnek ve yenilikçi olacağız. Ben bu kavramları burada, bu dönmede yaşadım. Bana bu yaşattığınız için de ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.



Etkinliği organize eden AVS Global Ship Supply İnsan Kaynakları Müdürü ve aynı zamanda Abdülvahit Şimşek'in eşi Hülya Şimşek ise kadınların tek bir günü olmadığını her günün kadınlar için olduğunu ifade etti. Kadınların gününün olabilmesi için toplumların olması gerektiğine vurgu yapan Şimşek şöyle devam etti: "Hepimizin tek tek toplumun inşasında çok katkımız olduğu için kadınların bu noktada çok başarılı olmalarını ve yücelmelerini istiyorum. Hepimizin ayrı ayrı görev ve sorumlulukları var. Yolumuz uzun ama gücümüz var.”





Vira Haber

