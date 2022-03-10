Rus Limanlarında Bekleyen 6 Türk Gemisi Daha Yola Çıktı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından Rus limanlarında bekleyen Türk gemilere ilişkin şu paylaşımda bulundu:

Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli-işletmecili gemilerden 6’sı daha limanlardan kalktı.

Kömür, demir filizi, buğday ve küspe-kepek taşıyan gemilerimizin 5’i ülkemize biri Romanya'ya seyre başladı. Kerch Boğazı trafiğe açılmış olup tüm gemilerimizin kalkış yapması bekleniyor denildi.