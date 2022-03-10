İstanbul'da Gemi Geçişleri Çift Yönlü Kapatıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Avrupa Yakası’nda başladı. İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
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İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artırdı. İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.
GEMİ GEÇİŞLERİ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI
İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.
Boğazda görüş mesafesi yarım milin altına düştü.
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Etiketler : istanbul boğazı, gemi arızası
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