İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artırdı. İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.

GEMİ GEÇİŞLERİ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.

Boğazda görüş mesafesi yarım milin altına düştü.