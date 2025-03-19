AVS, Yaşlılara Saygı Haftası'nda Özel İftar Düzenledi

Yaşlılara Saygı Haftası (18-24 Mart) çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik, Pendik Belediyesi iş birliğiyle Vefa Kıraathanesi üyelerine özel olarak organize edildi ve Pendik Gençlik Kampı’nda gerçekleşti.

AVS Şeflerinden Özenle Hazırlanan İftar Menüsü

AVS Catering’in uzman şefleri Erdi Bayındır, Mert Akman, Baturalp Aytulun, Orhan Baltalı ve Tuğçe Öztürk Oğuz’un büyük bir titizlikle hazırladığı iftar menüsü, AVS gönüllü çalışanları tarafından misafirlere servis edildi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı bu anlamlı gecede, yaşlı konuklarımız hem lezzetli yemeklerle hem de içten bir misafirperverlikle ağırlandı.

Teşekkürler ve Anlamlı Bir Hediye

Gece sonunda, Vefa Kıraathanesi Müdürü Volkan Ekinci, AVS ekibine, özellikle de şeflere ve AVS Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek’e teşekkür etti. Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Emil de konuşmasında organizasyona verdikleri destek için AVS’ye minnettarlığını dile getirdi.

Etkinliğin en özel anlarından biri ise, Vefa Kıraathanesi'nin düzenli misafirlerinden Mirza Mislioğlu’nun kendi yaptığı tabloyu Abdülvahit Şimşek’e hediye etmesi oldu. Bu anlamlı hediye, geceye özel bir anlam kattı.

Vefa Kıraathanesi: Yaşlılar İçin Sosyal Destek Merkezi

Pendik Belediyesi tarafından 65 yaş ve üzeri bireylerin aktif ve sağlıklı yaşamalarına destek olmak amacıyla kurulan Vefa Kıraathanesi, şu anda 600 kayıtlı üyesine Ergoterapi, Hobi Faaliyetleri, Sosyal Aktiviteler, Kişisel Bakım Hizmeti, Danışmanlık ve Periyodik Sağlık Kontrolleri gibi birçok hizmet sunuyor.

Gece boyunca tüm davetlilerle AVS Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek’in eşi Hülya Şimşek yakından ilgilenerek konukları selamladı ve sohbet etti.

AVS, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onların hayatına değer katan etkinliklere destek vermeye devam ediyor. Bu özel iftar organizasyonu, sadece bir yemek buluşması değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve vefa duygusunun güçlü bir göstergesi oldu.

Yaşlılara saygı, geçmişimize ve geleceğimize duyduğumuz saygıdır. Onlarla geçirilen her an, hayat tecrübelerinden öğrenmek ve birlikte güzel anılar biriktirmek için bir fırsattır. AVS’nin bu anlamlı etkinliği, yaşlı bireylerin yalnız olmadığını hissettirmek ve toplumsal bağları güçlendirmek adına önemli bir adım oldu.

Vira Haber