Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 8 Daimi İşçi Alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 8 personel alımı yapacağını duyurdu.
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Resmi ilan, 17 Mart 2025 tarihinde yayımlandı ve başvuruların 21 Mart 2025 tarihine kadar süreceği belirtildi.
Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Başvurular İŞKUR’un internet sitesi üzerinden elektronik ortamda veya İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen giderek yapılabilecek.
Alım yapılacak pozisyonlar ve başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgilere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.
Vira Haber
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Etiketler : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İŞKUR, Personel
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