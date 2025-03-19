Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Yetkililer, bu tür taleplerin tamamen dolandırıcılık girişimi olduğunu belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde Genel Müdürlüğümüz makamlarının ismi kullanılarak nakdi yardım talep edildiği öğrenilmiştir. Bu tür taleplerde bulunan kişiler hakkında yasal yollara müracaat edilecek olup, söz konusu taleplere itibar edilmemesi ve benzer girişimlerin kuruluşumuza ve kolluk kuvvetlerimize ivedilikle iletilmesinin uygun olacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, vatandaşların benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, şüpheli durumların en kısa sürede Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne veya kolluk kuvvetlerine bildirilmesini tavsiye etti.

Vira Haber