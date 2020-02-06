AVS’den Elazığ depremi mağdurlarına destek

Elazığ’da yaşanan deprem felaketi sonrasında vakit kaybetmeden harekete geçen AVS, bu süreci Kızılay ile birlikte yürüttü. Acil ihtiyaç malzemeleri ve gıda paketlerinden oluşan bir TIR dolusu ürün Elazığ depremi mağdurlarına ulaştırıldı.

Depremzedelerin hem yaşadıkları felakete hem de sonrasında zorlu kış koşulları nedeniyle karşılaştıkları sıkıntılara kayıtsız kalamadıklarını belirten AVS yönetimi, bu yardımı Türk denizciliği adına ve müşterilerinden de gördükleri destekle vazife bildiklerini ifade etti. Diğer yandan AVS çalışanlarının da kayıtsız kalmadığı bu organizasyonda, herkes elinden gelen tüm desteği gösterdi ve deprem mağdurlarına el uzattı. AVS Sosyal İlişkiler ve Yardım Komisyonu konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi: “Memleketimiz insanının başına gelen doğa felaketi elbette ki herkes gibi bizleri de derinden üzdü. Bu ülke vatandaşları ve Türk denizciliğinin bir neferi olarak ne yapabileceğimizi düşündük. Kızılay’la birlikte el ele vererek bir TIR dolusu acil yardım malzemesi ve gıda paketlerini depremzedelerle buluşturduk. Çalışma arkadaşlarımız da bizi yalnız bırakmadı. Dileriz, bir daha böylesi bir felaket yaşanmaz. Bu vesileyle tüm Elazığ halkına geçmiş olsun der, ailesini ve sevdiklerini kaybedenlere de başsağlığı dileriz”.

Vira Haber