Türk Gemi Sanayisine büyük yatırım!

Esenkıyı Şirketler Grubu adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa AY, Colombia Ship Management Ltd. ile 6 aydır devam eden görüşmeler sonucunda bugün dev bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

AY, Türk Denizciliğinin artık gemi sanayisinde dünya sıralamasında kaliteli ve zamanında hizmette ilk 5’te yer aldığını belirtti.

Anlaşma yaptıkları denizcilik şirketinin de dünya sıralamasında ilk 5 içerisinde olduğunu vurgulayan AY, yapılan anlaşma çerçevesinde Colombia Ship Management Firmasının denizcilik alanında servis verdiği 1500 den fazla geminin filosunda yer aldığını ve dünyanın birçok ülkesinde ofisleri olan bir şirket ile ortak bir şirket kurulduğunu söyledi.

İstanbul ve Atina ofislerinde güçlerini birleştirdiğini, artık bu şirkete ait gemilerin çoğunluğunun Türkiye’de bulunan tersanelerimizde tamir göreceğini, yeni inşa projelerinin ise çoğunluğunun Türkiye’de yapılacağını ifade eden Mustafa Ay, “Memleketimiz ve milletimiz adına bu tur anlaşmalar yapmak bizler ve ekonomimiz için gurur verici” dedi.

Colombia Ship Management firması adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Cpt. Hendrich Schoeller ise bu ortaklık ve anlaşmanın her iki firma ve ülke içinde hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu: “Esenkıyı Şirketler Grubunun genç ve dinamik bir kadro olması, gemi, bakim, onarım ve tersane konusunda uzman bir yapıya sahip olması bizim projelerimizi de hızlandıracaktır. Biliyorsunuz ki, gemi sanayisinde gemilerin hızlı bir şekilde inşa edilmesi bizim işlerimizi de hızlandıracaktır. Zamanla yarışan bir dünyada yaşadığımız için şirket olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını zamanında teslim etmek en büyük sorumluluğumuzdur. İnanıyorum ki Esenkıyı Şirketler Grubu ile yapmış olduğumuz anlaşma Türk Denizciliğinin ve ekonomisinin ilerlemesine katkı sağlayacaktır.”

Vira Haber