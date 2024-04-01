AVS’den Kurtdoğmuş Köyü’nde İftar Yemeği

Köy meydanında gerçekleşen iftar yemeğinde hem Kurtdoğmuş sakinleri hem de AVS ekibi sevgi, kardeşlik ve paylaşmanın en saf halini yaşadılar. Yemeğin hazırlanışından, sevgiyle sunulup dağıtılmasına kadar verilen iftar yemeğinde toplumsal dayanışmanın ve beraberliğin ne kadar güçlü olduğu bir kez daha ortaya konulmuş oldu. Köyün yerlisi gençlerin, yemeklerin hazırlanması ve dağıtımı sürecinde gösterdikleri çaba da, gelecek nesillerin bu güzel değerleri taşıyacağının bir işareti gibiydi. Köyde yaşayan herkesle birlikte AVS ailesi de iftar sofrasında yerini aldı.

Yemeğin sonundaki konuşmalarda, AVS Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek ve İnsan Kaynakları Müdürü Hülya Şimşek, AVS’nin sadece bir işletme değil, büyük bir aile olduğunu ve topluluğumuzun her bireyiyle birlikte hareket etmenin gururunu vurguladılar. Şimşek; “Tüm paydaşlarımız adına, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve şirket çalışanlarımız düzenlediğimiz bu özel iftar yemeğine katılarak bizleri onurlandıran tüm Kurtdoğmuş sakinlerine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizinle birlikte bu değerli anı paylaşmak, topluluğumuzun birliğini ve dayanışmasını pekiştiren bir deneyim oldu. Bu iftar yemeği, AVS'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerden sadece biri olmakla kalmayıp, aynı zamanda bizleri bir araya getiren, paylaşmanın ve birlikte olmanın mutluluğunu yaşattı” dedi.

Organizasyonun sonunda, günün ruhuna uygun bir şekilde, köydeki çocuklar da unutulmadı. Çocuklara VS ekibi tarafından sevgiyle elma şekerleri dağıtıldı. Bu küçük jest, çocukların yüzlerindeki gülümsemelerle iftarın neşesini taçlandırdı ve iftara tatlı bir anı bıraktı.

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