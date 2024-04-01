Türk P&I Sigorta İstanbul Finans Merkezi’nde Yerini Aldı

Türk P&I Sigorta, küresel standartlarda bir ekosisteme ve tüm dünya pazarlarına erişimi kolaylaştıracak olan İstanbul Finans Merkezi’nde yerini alarak gelişimine önemli bir halka daha ekledi.

Türk P&I, Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkının yanı sıra bir inovasyon merkezi olan İstanbul Finans Merkezi’nde, 2024 Mayıs itibarı ile Bölge Müdürlüğü'nü açarak, denizcilik sigortalarında global bir oyuncu olarak dünya devleri arasında yerini alacak.

Dünyanın en önemli finans merkezleri arasına girmeyi hedefleyerek, Türkiye’nin en stratejik projelerinden biri olarak, iki kıtayı birleştiren İstanbul’da hayata geçen İstanbul Finans Merkezi, Türk P&I’ın uluslararası deniz sigortacılığındaki büyümesine hız katacaktır.

Bugün itibariyle 17 farklı ülkede faaliyet göstererek toplam prim üretiminin önemli bir kısmını yurt dışında yerleşik sigortalılarından gerçekleştiren Türk P&I Sigorta, İstanbul Finans Merkezi’nde bulunacak Bölge Müdürlüğü ile finansal ihracı konusundaki yetkinliğini taçlandırdı.

Vira Haber