Deniz Ticareti Dergisi’nin Nisan Sayısı Yayında

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Nisan sayısı okuyucuların beğenisine sunuldu.

Deniz Ticareti Dergisi’nin Nisan sayısında öne çıkan başlıklar;

İMEAK DTO MART AYI MECLİS TOPLANTISI’NDA AB ETS SİSTEMİ GÜNDEMDEYDİ

7 Mart Perşembe günü TÜDEV’in Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen İMEAK Deniz Ticaret Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda Prof. Dr. Mustafa İnsel bir sunum yaparak AB ETS Sistemi’nin ayrıntılarını anlattı.

TÜDEV OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

7 Mart tarihinde gerçekleştirilen Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Türkiye’nin tek ihtisas üniversitesi olan Piri Reis Üniversitesi’nin başarı hedeflerine kararlılıkla yürümeye devam ettiği vurgulandı.

TAMER KIRAN’DAN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

İMEAK Deniz Ticaret Odası 10. Dönem 4. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı, 26 Mart Salı günü yapıldı. Toplantının ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası, Türk Armatörler Birliği, S. S. Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin organizatörlüğünde Büyük Kulüp’te “Geleneksel İftar Yemeği” düzenlendi.

PANAMA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YÜKSEK RİSKLİ ÜLKELER LİSTESİNDEN ÇIKTI

Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği’nin kara para aklama ve terörün finanse edilmesi konularında stratejik eksiklikler yönünden yüksek riskli ülkeler listesinden Panama Cumhuriyeti’nin çıkarıldığını duyurdu. Panama Cumhuriyeti adına alınan bu önemli kararın şüphesiz ülke ekonomisine olumlu etkileri olacak

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