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İstanbul Sahillerinde Çöp Birikintisi

İstanbul Sahillerinde Çöp Birikintisi

 İstanbul'un gözde kıyılarından olan Yenikapı sahilinde çöp birikintileri oluştu. Suyun üzerindeki çöpler kameraya yansıdı.

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İstanbul'un gözde kıyılarından Yenikapı Sahili’nde, denizin bir kısmı çöp birikintileriyle kaplandı. Pet şişe, poşet ve diğer çöplerin suyun üzerinde kaldığı görüldü. Vatandaşların yürüyüş yaptığı ve bisiklet sürdüğü sahildeki çöp birikintisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vira Haber 

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