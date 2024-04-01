İstanbul Sahillerinde Çöp Birikintisi

İstanbul'un gözde kıyılarından Yenikapı Sahili’nde, denizin bir kısmı çöp birikintileriyle kaplandı. Pet şişe, poşet ve diğer çöplerin suyun üzerinde kaldığı görüldü. Vatandaşların yürüyüş yaptığı ve bisiklet sürdüğü sahildeki çöp birikintisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vira Haber