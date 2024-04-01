Gazze’ye Gıda Taşıyan 2. Yardım Gemisi Güney Kıbrıs’tan Ayrıldı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, bölgede kıtlık ve açlık tehlikeli seviyelerde seyrediyor. Açlık nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısı gün geçtikçe artarken, Gazze Şeridi’ne insani yardım girişinin acilen artırılması yönünde açıklamalar gün geçtikçe artıyor. Ülkeler, İsrail ordusunun kara yoluyla girişine izin vermediği yardımları hava ve deniz yoluyla bölgeye sokarken, Güney Kıbrıs’tan Gazze Şeridi’ne deniz koridoru üzerinden yardım taşıyan 2. gemi de bugün yola çıktı. ABD merkezli yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK) tarafından sağlanan tonlarca gıdayı taşıyan İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait gemi Larnaka limanından ayrıldı. WCK tarafından yapılan açıklamada, “Bu rotayı ortaklarımızla birlikte açtık, böylece kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan Filistinlilere mümkün olduğunca çok gıda ulaşacak” ifadeleri kullanıldı.

Open Arms tarafından yapılan açıklamada ise, “Bu insani deniz koridoru aracılığıyla acil durumdaki Filistin halkına yüzlerce ton gıda ulaştırılacak. Tüm insani giriş yolları kilit öneme sahip” denildi.

Vira Haber