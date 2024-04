Oyunu Kullanan, Denizin ve Güneşin Keyfini Çıkardı

Sahildeki turistlerin oluşturduğu yoğunluk, vatandaşların oy kullanmasından sonra sahile gelmesiyle daha da arttı. Kentte hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşırken, nem oranı ise yüzde 56 oldu.

Turizm kenti Antalya’da baharla birlikte sıcaklıklar yükselmeye başladı. Sıcaklığın 30 dereceye yaklaştığı kentte güneşli havayla birlikte turistler ve vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Kumsala inenler Akdeniz güneşinde bronzlaşırken, bazı vatandaşlar ve turistler yüzmeyi tercih etti. Sahilde haftasonu yaşanan yoğunluğu yerel seçimlerin de etkilemediği görüldü. Yoğunluk, vatandaşların oy kullanmasından sonra sahile gelmesiyle daha da arttı.

Çok sayıda vatandaş sabah erken saatlerde oyunu kullanarak kendisini Akdeniz’in serin sularına bıraktı. Kar kaplı Beydağları'nın manzarası ise dikkatlerden kaçmadı. Diğer taraftan son yılların popüler sporu olan stand up paddle boarding (SUP bording) ile sporseverler de Akdeniz’in masmavi sularında kürek sörfü yaparak unutulmaz anlar yaşadı. Sahile gelen çocuklar ise deniz içerisinde bulunan kayadan zaman zaman tehlikeli atlayışlar yaparak, canlarını tehlikeye attı.



"Deniz sezonu açıldı, havalar çok sıcak"

Oyunu kullandıktan sonra denize geldiğini belirten Caner Ateş, “Her şeyin hayırlısı olsun. Ülkemiz kazansın, hava çok güzel. Hava güzel olunca sahile geldim. Deniz sezonu açıldı, havalar çok sıcak. Bugün hava 28.29 derece olacak. Kar manzarasında denize giriyoruz. Denize girenler denizanaları var onlara dikkat etsin” dedi.



"Sezonu açtık, bugünden sonra her sabah gelirim"

Yaz kış Konyaaltı sahilinde denize girdiğini belirten Ufuk Çalış, “Sabah erken saatlerde yüzmeye geliyorum. 2 saate yakın burada bulunurum. Antalya’nın en güzel bölgesidir. Sezonu açtık, bugünden sonra her sabah gelirim. Kim başarılı ise sandıkta o kazansın. Oyumu kullandım. Denizanaları çok var, umarım bize zarar vermezler” sözlerine yer verdi.

Vira Haber