AVS’den, Nordic Hamburg ve Marlow Navigation ile Güç Birliği

Bu kapsamda, dünya denizcilik piyasasında personel yönetimi yapan, 1100 gemide 18 bin çalışanı bulunan, Türk denizcilik sektörüne yedi yıl önce yine AVS ile birlikte giren ve başarılı işlere imza atmış Marlow Navigation, yine, AVS öncülüğünde Nordic Hamburg ile güçlerini birleştirdi.

2006 yılından bu yana Alman denizcilik sektöründe ticari kiralama, proje geliştirme, ticari yönetim, yeni inşaa ve kurumsal servisler sunan Nordig Hamburg, Türk denizcilik sektöründe bu alandaki boşluğu kapatmaya yönelik iş planları geliştirme hedefinde olduğunu açıklamıştı.

AVS Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek, yaptığı açıklamada, ‘’AVS, Nordic Hamburg ve Marlow Navigation olarak yaratılan sinerjide, herkesin kendi alanında sorumlulukları olduğunu, Nordic Hamburg’un teknik yönetim, Marlow Navigation’ın mürettebat yönetimi, AVS’nin de genel tedarik noktasında iş geliştirerek gerek Türk pazarında gerekse global pazarda daha geniş iş hacimleri yaratacaklarını’’, söyledi.

Alanında deneyimli üç firmanın yönetim kadrosu dün akşam düzenlenen yemek organizasyonunda bir aradaydılar. Aynı tarihlerde yıllık değerlendirme toplantısını bu yıl Türkiye’de yapan Nordic Hamburg’un dünyanın muhtelif yerlerinden (Ukrayna, Singapur, Almanya, Hollanda) gelen yöneticilerinin de katıldığı yemekte aynı zamanda Marlow Navigation’un Türkiye temsilcisi Diederik Legger ve eşi de yerini aldı.

Vira Haber