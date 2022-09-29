İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran 'Dünya Denizcilik Günü'nü Kutladı
İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, IMO tarafından bu yıl ki teması "Daha yeşil bir deniz taşımacılığı için yeni teknolojiler" olarak belirlenen "Dünya Denizcilik Günü"nü kutladı.
A+A-
Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından 2022 yılı teması, “Daha Yeşil Deniz Taşımacılığı İçin Yeni Teknolojiler” olarak belirlenen Dünya Denizcilik Günü kutlu olsun.
Diğer taşımacılık yöntemlerine kıyasla en çevreci taşımacılık modeli olan deniz taşımacılığı küresel sera gazlarının çok küçük bir kısmından sorumlu olsa da, sektörün sürdürülebilir bir geleceğe daha yeşil bir geçiş yapması için gerçekleştirilen çalışmaları destekliyor ve yakından takip ediyoruz.
Tamer KIRAN
İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı
Bu haber toplam 80 defa okunmuştur
Etiketler : imeak, deniz ticaret odası, tamer kıran, dünya denizcilik günü
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.