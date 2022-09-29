İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran 'Dünya Denizcilik Günü'nü Kutladı

Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından 2022 yılı teması, “Daha Yeşil Deniz Taşımacılığı İçin Yeni Teknolojiler” olarak belirlenen Dünya Denizcilik Günü kutlu olsun.

Diğer taşımacılık yöntemlerine kıyasla en çevreci taşımacılık modeli olan deniz taşımacılığı küresel sera gazlarının çok küçük bir kısmından sorumlu olsa da, sektörün sürdürülebilir bir geleceğe daha yeşil bir geçiş yapması için gerçekleştirilen çalışmaları destekliyor ve yakından takip ediyoruz.

Tamer KIRAN

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı

