Avustralya ve Filipinler'in "Alon" Tatbikatı Başladı

Manila Bulletin gazetesinin haberinde, bugün başlayan tatbikat dolayısıyla Avustralya'nın kuzey bölgesindeki Darwin şehrinde bulunan "HMAS Canberra" isimli gemide tören düzenlendiği belirtildi.

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise ilk defa gerçekleştirilen amfibik "Alon" tatbikatının, Indo-Pacific Endeavour (IPE) kapsamında düzenlendiği ve ABD Deniz Piyadeleri tarafından desteklendiği kaydedildi.

Tatbikatta 6 gemi, birçok hava aracı ve 700'ü AFP, 1200'ü ADF ve 150'si ABD Deniz Piyade personeli olan 2 binden fazla kişinin yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada, IPE kapsamında Filipinler ile gerçekleştirilecek diğer faaliyetler arasında insani yardım, afet yardımı eğitimi, toplumsal cinsiyet, barış ve güvenlik faaliyetleri ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin daha iyi anlaşılmasına yönelik seminerler yer alacağı bildirildi.

IPE yetkilisi Tony McCormack, tatbikatta hava, deniz, kara ve amfibik eğitimlerin olacağını vurgulayarak, "Alon Tatbikatı, ADF'ye ortak ülkelerle yakın çalışma, birlikte çalışabilirliği artırma ve savunma işbirliğini geliştirme fırsatı sunan IPE kapsamında önemli bir faaliyet." ifadelerini kullandı.

McCormack ayrıca, savunma ön planda olmak üzere, Avustralya ile Filipinler arasındaki ikili ilişkilerin bu yıl stratejik ortaklık seviyesine yükseltileceğini aktardı.

AFP yetkilisi Kristine Salon ise tatbikatın önemine dikkati çekerek, refah ve güvenliğin sürdürülmesi için çok büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Tatbikatın 31 Ağustos'ta sona ereceği kaydedildi.

Vira Haber