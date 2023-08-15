Yağmur Ergün'den Türkiye Rekoru

Şahika Ercümen’e ait olan Türkiye rekorunu kıran Yağmur Ergün, serbest dalışın en zor branşı olarak bilinen sabit ağırlık paletsiz disiplinindeki 58 metrelik dalışıyla yeni rekorun sahibi oldu.

Yarışmada şu ana kadar yapılan en yüksek dereceyi de yapan milli sporcu, branşında ilk sıraya yerleşti.

Serbest dalış yarışmalarına 2023 yılında başlayan Yağmur Ergün, ilk rekorunu Mayıs 2023’te Indoor Türkiye Şampiyonası’nda kırmıştı. Bu rekor, Ergün'ün bu yıl kırdığı 2. Türkiye rekoru oldu.

Yağmur Ergün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kırdığı rekordan bahsetti;

'Çok mutluyum! Havuzdan sonra derinlikte de sabit ağırlık paletsiz branşında Türkiye rekorunu, Mısır’da gerçekleşen AIDA Freediving World Cup’ta kırdım.

2 aylık hazırlık sürecimde ve yarışmada yanımda olan koçum ve canım sevgilim @rustemderin ‘e, en güzel enerjilerle her zaman yanımda hissettiğim aileme, arkadaşlarıma ve beni her anlamda destekleyen canım Deutsche Bank’a çok teşekkür ederim! Nice birlikte daha iyi başarılara'

Vira Haber