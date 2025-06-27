Avustralyalı Lüks Motoryat Üreticisi Riviera, Doğuş Otomotiv Güvencesiyle Türkiye’de

Bu iş birliği kapsamında, Riviera markalı motoryatların Türkiye’deki satış ve satış sonrası hizmetleri Doğuş Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Doğuş Marine Services tarafından sunulacak.

Doğuş Otomotiv’in, kurumsal iş yapma anlayışını denizcilik sektörüne taşımak amacıyla 2021 yılında hayata geçirdiği markası Doğuş Marine Services; satış, satış sonrası hizmetler ve yedek parça konularında sunduğu profesyonel çözümlerle sektöründe fark yaratıyor. Şirket, imzaladığı distribütörlük sözleşmesiyle portföyüne bir dünya markasını daha eklemiş oldu. Anlaşma kapsamında, Avustralya merkezli Riviera markasının lüks motoryatları, bir Doğuş Otomotiv markası olan Doğuş Marine Services’in uzmanlığı ve hizmet güvencesiyle Türkiye’de deniz tutkunlarıyla buluşacak.

44 yılı aşkın tecrübesiyle bugüne kadar 6 binden fazla motor yatı denize açan Riviera, yıllık üretiminin yüzde 60’dan fazlasını beş kıtaya yayılmış bayilik ağı aracılığıyla ihraç ediyor. Birinci sınıf malzemeleri ve yüksek mühendislik kalitesiyle dünya çapında beğeni toplayan Riviera motoryatları, her detayında hissedilen el işçiliği ve sofistike iç tasarımıyla denizcilik tutkunlarına üst düzey bir deneyim vadediyor.

Doğuş Marine Services, Doğuş Otomotiv’in 30 yılı aşkın bilgi birikimi ve deneyimini denizcilik dünyasına taşıyarak; güçlü servis altyapısı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla satıştan servise, tüm süreçleri kapsayan bütünsel bir hizmet sunuyor. Doğuş Marine Services, yaygın servis ağı ve gelişmiş sistem altyapısı sayesinde Riviera sahiplerine uzun vadeli güven ve yüksek memnuniyet sunmayı hedefliyor.

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, iş birliğiyle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Doğuş Otomotiv olarak, Doğuş Marine Services markamızla Türkiye’deki deniz tutkunlarını dünyaca ünlü markalarla buluşturmaya devam ediyoruz. Riviera, el işçiliği ve üstün mühendisliğiyle kusursuz motoryatlar üretiyor. Bu seçkin markayı Türkiye denizciliğine kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda bu iş birliğiyle, satış sonrası hizmetlerdeki kurumsal deneyimimizi Riviera’ya entegre ederek, markanın Türkiye’de güçlü ve sürdürülebilir bir yapılanma ile temsil edilmesini hedefliyor, müşteri deneyimini bütünsel şekilde sahipleniyoruz. Müşteriyle tüm temas noktalarını tek merkezden yönetecek bu yapı sayesinde, hızlı, şeffaf ve güvenilir bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz.”

Vira Haber