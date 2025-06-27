İstanbul Barajlarında Atık Temizliği: 5 Ton Atık Toplandı

Atık yönetimini çevreye duyarlı, sıfır atık bilinciyle, sürdürülebilir ve yenilikçi yöntemlerle gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Ömerli ve Esenceli barajlarında eş zamanlı olarak temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık üç gün süren temizlik faaliyetlerinde toplam 21 araç kullanıldı ve 135 temizlik personeli görev aldı. Baraj havzalarında yapılan kapsamlı çalışmalarda, çevreye zarar verebilecek katı atıklar özenle toplanarak bertaraf edildi. Elde edilen verilere göre, yaz aylarından kaynaklanan su seviyesinin düşmesi nedeniyle gün yüzüne çıkan toplam 5 ton (5000 kilogram) atık toplanarak İSTAÇ’ın modern geri kazanım tesislerine sevk edildi. Burada çevresel geri dönüşüm süreçlerine dahil edilen atıklar hem doğanın korunmasına katkı sağladı hem de sürdürülebilir atık yönetimi politikalarının bir parçası haline geldi.

Vira Haber