Yolcugemisi.Com ve İdo’dan Mil Üyelerine Özel Kampanya

İDO ve yolcugemisi.com arasında gerçekleştirilen iş birliği ile, İDO’nun Mil Programı üyelerine özel indirim kampanyası başlatılarak seçili turlarda kabinli paketlerde 200 Euro’ya varan inanılmaz bir indirim fırsatı sunuluyor.

Turizm ve denizcilik alanında yenilikçi projelere imza atan Sea Genesis Group, bünyesinde faaliyet gösteren dijital yolcu gemisi platformu yolcugemisi.com ile Türkiye’nin önde gelen şehir hatları işletmelerinden İDO arasında dikkat çeken bir kampanya başlattı. İDO ve yolcugemisi.com arasında gerçekleştirilen iş birliği ile, İDO’nun Mil Programı üyelerine özel indirim kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında, yolcugemisi.com üzerinden rezervasyon yapan İDO Mil Programı üyeleri; yurt dışı çıkışlı gemi turlarında 200 Euro, Türkiye çıkışlı turlarda ise 100 Euro tutarında kabin indirimi kazanma fırsatı yakalayacak. Bu özel indirimler, yalnızca İDO’nun sadakat programına kayıtlı yolcular için geçerli olacak.

Deniz Tatilinde Yeni Bir Dönem

Kampanya ile ilgili açıklama yapan Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, “Sea Genesis Group olarak, denizcilik ve turizm sektörünü dijitalleştirme vizyonuyla yolcugemisi.com markasını hayata geçirdik. Yolcugemisi.com, sadece bir seyahat platformu değil; deniz üzerinde geçen tatili yeniden tanımlayan bir deneyim. İDO ile yaptığımız bu iş birliği, daha fazla yolcunun bu deneyime ulaşabilmesi adına önemli bir adım oldu. Mil üyelerine özel hazırladığımız bu kampanya ile lüks ve konforlu deniz seyahati artık çok daha erişilebilir.” İfadelerini kullandı.

Yolcugemisi.com ile Yeni Rotalar Keşfedin

Yolcugemisi.com tarafından düzenlenen turlar; Akdeniz, Ege ve Karadeniz rotaları başta olmak üzere farklı destinasyonlarda deniz tutkunlarına unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor. Geniş kabin seçenekleri, gemi içi aktiviteler, gurme mutfaklar ve konforlu hizmetler, kampanya ile birleşerek bu yaz sezonunu daha da özel kılıyor.

İDO’nun sadakat programına üye olmayanlar ise kampanyadan faydalanmak için kısa sürede üyelik oluşturabiliyor. Böylece daha fazla kişi, avantajlı fiyatlarla deniz üzerinde konforlu bir tatil yapma imkanına kavuşuyor.

Vira Haber