İstanbul’dan Dünyaya: Columbia Group, Türkiye’nin Küresel Denizcilikteki Liderliğine Destek Veriyor

O’Neil, Columbia Group’un büyüme vizyonu doğrultusunda Türkiye’nin ideal bir iş ortağı olduğunu vurguladı.

Son 20 yılda Türk armatörleri, tersaneleri ve denizcilik sektörünün tamamının gösterdiği kararlılık ve dönüşümün altını çizen O’Neil, “Bugün Türk denizcilik sektörü, modern filolarıyla son derece profesyonel bir şekilde faaliyet gösteriyor. Bu başarı, uluslararası standartlarda hizmet veren dernekler, sektörel kuruluşlar, tersaneler, brokerlar ve finans kurumlarının güçlü desteğiyle mümkün oluyor” dedi.

Kariyerine avukat olarak Türk denizcilik firmalarını temsil ederek başladığını belirten O’Neil, 2008 küresel finans krizinden sonra Türk tersanelerinin gemi inşasından onarıma hızlıca yönelmesini örnek göstererek, Türkiye’nin dayanıklılık ve uyum kabiliyetine dikkat çekti.

Columbia Group’un dönüşümüne de değinen O’Neil, şirketin artık sadece geleneksel bir gemi yönetim firması olmadığını, entegre denizcilik, lojistik, enerji ve turizm hizmetleri sunan bir platforma dönüştüğünü söyledi. “Artık sadece müşteri değil, gerçek iş ortakları arıyoruz. Amacımız, birlikte operasyonları optimize etmek, kapasite inşa etmek ve karşılıklı büyüme sağlamak. Columbia, ‘üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı’ olmaktan öte, birlikte değer yaratan bir yol arkadaşı olmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.

Columbia’nın OneLink platformu üzerinden teknik ve mürettebat yönetimi, tedarik, eğitim, sağlık hizmetleri ile cruise ve süperyat yönetimi gibi kapsamlı hizmetler sunduğunu belirten O’Neil, SITA ile kurulan SmartSea ve AD Ports ile iş birliği yaptığı Noatum-CSM Limited gibi stratejik ortaklıkların şirketin uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda önem taşıdığını dile getirdi.

Türk denizcilik topluluğu ile Columbia Group arasındaki iş birliğinin inovasyon, kalite ve güven temelleri üzerine kurulduğunu ifade eden O’Neil, bu ilişkiyi “mükemmel uyum içinde kurulmuş bir ortaklık” olarak tanımladı. Geleceğe yönelik olarak ise “Türkiye’de benzer ortaklıklara açığız. Gemi operasyonları, mürettebat temini, dijitalleşme ya da Cruise Saudi ile hayata geçirdiğimiz Aroya cruise hattı gibi projelerde birlikte ilerlemeye hazırız” dedi.

Etkinlik, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü vesilesiyle Türk denizcilerin onurlandırılmasıyla sona erdi. Columbia Group, deneyimli Türk personeline uzun hizmet ödülleri verirken, kadın personel oranının sektörde ortalamanın çok üzerinde olduğunu vurguladı. “Mürettebatımızın %20’si kadın. Denizcilik sektöründe ortalama %1 olan bu oran, Columbia’da nelerin mümkün olduğunu gösteriyor” açıklamasında bulundu.

Columbia Group etkinliği, “Eğer Columbia ile henüz ortaklık kurmadıysanız, şimdi tam zamanı. İstanbul’dan dünyaya, gelin birlikte gerçek ve dönüştürücü ortaklıklar inşa edelim” çağrısıyla sonlandırdı.

Vira Haber