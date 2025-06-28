Tamer Kıran, Küresel Ulaştırma Forumu Açılışına Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine, 70’in üzerinde ülkeden Bakan ve Bakan Yardımcıları, uluslararası örgüt ve uluslararası finans kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Tamer Kıran, açılış öncesi UAB Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan ile sohbet etti.

Tamer Kıran, forum kapsamında yarın (28 Haziran 2025 Cumartesi), aynı yerde saat 14.30’da düzenlenecek panele konuşmacı olarak katılacak.

Vira Haber