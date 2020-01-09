Avusturalya’daki yangında son durum korkutucu… NASA yangının uzaydaki görüntüsünü paylaştı.

Eylül ayından beri devam eden Avusturalya’daki yangınların ulaştığı son durumu NASA yayımladığı fotoğraflarla gözler önüne serdi. Fotoğraf, Avustralya'da soyları tehlike altında olan pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapan Kanguru Adası'nın üçte birinin yandığını gösteriyor. Gelen son görüntülerde, Terra uydusunun fotoğraflarında daha önce yeşil olan alanların kahverengiye dönüştüğü görülüyor. Aktarılan bilgilere göre, NASA yetkilileri “ekolojik bir trajedi” diye tanımlandıkları yangında üçte biri koruma altındaki doğal parklardan oluşan adada 155 bin hektarlık bir alanının yandığının tahmin edildiğini açıkladı. Avustralya’da hızla yayılan yangınlarda şimdiye dek 8 milyon hektarlık bir alan yandı. En az 25 kişinin öldüğü yangınlarda 480 milyon hayvanın can verdiği tahmin ediliyor. Güney Avustralya eyaletine bağlı Kanguru Adası, denizaslanları, koala, ornitorenk ve kıtaya özgü pek çok kuş türüyle biliniyor.

Vira Haber