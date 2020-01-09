İki tanker şirketi Hürmüz Boğazı’nda geçişleri askıya aldı

Hisselerinin yüzde 43’ü Suudi Arabistan devletine ait olan dünyadaki en büyük petrol tankerleri şirketi sayılan Bahri petrol taşımacılığı şirketi de yasaklanan bu iki firmadan biri. Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’ya yakın kaynakların da görüşüne yer veren gazete “gemilerin rotasının Hürmüz Boğazı'ndan geçmeyecek şekilde değiştirilmesi konusunu değerlendirdiklerini” belirti. Suudi Arabistan'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Neden Hürmüz?

Hürmüz Boğazı dünyanın bir numaralı petrol deniz yolu konumunda sayılıyor ve İran’ın ABD’ye misilleme yapmak için seçebileceği bölgelerin başında geliyor.

Amerikan Enerji Bilgi İdaresine (EIA) göre, 2018’de söz konusu boğazdan günlük 21 milyon varil petrol geçirilmişti. Bu, dünyadaki akar petrol tüketiminin yüzde 21’ine tekabül ediyor.

Suudi Arabistan, 10 milyon petrol varil ile petrol üretiminde dünya üçüncüsü. İhracatta ise 6,9 milyon petrol varille ilk sırada. Dünyadaki en büyük petrol tankerleri şirketlerinden sayılan Bahri petrol taşımacılığı şirketinin filosunda 90 tanker var ve hissesinin yüzde 43'ü Suudi Arabistan devletine ait.

Petrol fiyatları yükseldi

İran-ABD arasındaki gerilimin tırmanmasından sonra petrol fiyatları yeniden yükselişe geçmiş, petrol varil fiyatı 70 dolara dayandı.

Vira Haber