Aydın’da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Vira Haber
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Etiketler : aydın, düzensiz göç
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