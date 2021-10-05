İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Aydın’da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

A+A-

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

 

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber

Bu haber toplam 81 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.