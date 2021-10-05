Hersek Lagününde batık gemi keşfedildi

Hersek Lagünündeki Limnae/Civetot sualtı kazısının bilimsel danışmanı Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gündüz, “Bu batığı Altınova1 batığı olarak bilim dünyasına kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

Yalova Müze Müdürü Sinan Özbey, Limnae/Civetot sualtı arkeolojik kazılarının bölge ve dünya tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Müze Müdürü Özbey, tespit çalışmalarına göre gelecek yıl ekip sayısının artırılarak, eserlerin daha hızlı ortaya çıkarılması ve belgelemesi yönünde çalışmaların yapılacağını aktardı.

2018 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı izni, Altınova Belediyesi desteğiyle yürütülen "Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması Projesi" kapsamında çalışma yürüten ekipler, Marmara Denizi'nin ilçeye bağlı bölümünde yeni batık buldu. Yalova Üniversitesi Altınova MYO Su Altı Bölümü, Harran Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Sinop üniversitelerinin desteğiyle Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gündüz'ün bilimsel danışmanlığında yürütülen Limnae/Civetot sualtı kazı çalışmalarında kazı alanının tarihinin M.S. 4. yüzyıla kadar geriye gittiğini gösteren buluntular tespit edildi.

Altınova'nın su altı kültür zenginliklerinin kendilerini her geçen yıl biraz daha heyecanlandırdığını da kaydeden Dr. Serkan Gündüz, “Yeni bulduğumuz batığın yükünde mimari taş bloklar tespit ettik. Bu taşın önemi ise Karamürsel ve Altınova sırtlarında halen çıkartılan od taşı olmasıdır. Özellikle batığın bulunduğu konum itibariyle Altınova kıyı şeridinde yaşanan kıyı değişimlerinin anlaşılmasında da bize önemli bilgiler vereceğini düşünüyorum. Çalışmalar daha çok yeni. Üzerine çalışmamız gerekiyor. Kütüphane çalışmalarından sonra bu batığı Altınova1 Batığı olarak bilim dünyasına kazandırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ise, gelecek dönemlerde görülecek su altındaki eserlerin, dünya, Türkiye ve il için önemli olacağını belirterek, “Su altına yürütülecek çalışmaların gelişmesiyle beraber gelecekte bir sualtı arkeoparkını da hayata geçirmiş olacağız. Bunun yanında hocalarımız yeni bir batığın da emarelerine rastladılar. Birinci batığımızın devamının da geleceğini düşünüyorum. Müjdeli haberlerimizi de hem bilgi hem eser olarak alacağımıza inanıyorum. Buradaki çalışmalarımızı hocalarımız ve uzmanlarımızla beraber değerlendirip, insanlara nasıl sunacağımızı birlikte kararlaştıracağız. İnşallah önümüzdeki süreçte çok güzel haberlerle donatmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Vira Haber