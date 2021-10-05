Balık tezgahlarında istavrit günü

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından tezgahlarda balık çeşitliği artarken fiyatlarda da düşüş yaşanıyor. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte balığa talep arttı. Balıkçılar ilerleyen günlerde balığın daha çok bollaşmasını ve giderek fiyatların düşmesini bekliyor. Tezgahların dolmasıyla geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları yarı yarıya düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet göstermeye başladı. Geçen yıl kilosu 20 TL’den olan istavritin fiyatı bu yıl 7 buçuk TL’den satılıyor.



“Balık çeşitleri daha çok artacak”

Denizli’de 18 yıldır balık satışı yapan Engin Tozlu, “Sezon çok güzel devam ediyor. Balıklarımız gün geçtikçe bollaşmaya başladı. Her çeşit balık yavaş yavaş geliyor. suların soğumasıyla beraber balık çeşitleri daha çok artacak. Küçük balıklarda sardalye, palamut, istavrit gibi birçok balık görünmeye başladı. Bizler Marmara’dan gelen balıkları müsilajdan dolayı satmıyoruz. Müşterilerin tepkisinden dolayı. Denizli’deki balık fiyatları normal olup çok fazla fiyat farkı yok. Denizi bulunan illere göre çok fiyat farkı bulunmuyor. Bu yıl tezgahlarımızda bolluk ve bereket olmasını bekliyoruz. Şu anda tezgahlarımızda en ucuz balıklarımız hamsi ve sardalye 3540 TL arasında iken, en pahalıları ise 200 TL ile kalkan balığı ve 120 TL ile de lüfer yer alıyor. Vatandaşlarımızın ilgisi küçük balıklara yönelik. Büyük balıklarda ise levrek, palamut, istavrit tercih ediyorlar. Balıklarımız et ürünlerine göre uygun olduğu için vatandaşlarımız balığa yöneliyor” şeklinde konuştu.



Denizli’de balık satın alan Halil Küçük, “Balık fiyatlarında geçen yıla oranla biraz artış var. Bu yıl tezgahlara baktığımız zaman bereketli görünüyor. En çok hamsi almaya yöneliyoruz. Sebebi uygun olduğu için ama fiyatları daha da düşerse güzel olur. Bütün vatandaşlarımız alıp yesin. Şu anda hamsi aldım. Evde kızartıp ailecek yiyeceğiz. Çok sağlıklı olduğu için herkesin yemesi gerekiyor” diye konuştu.

Vira Haber