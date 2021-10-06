MSC Cruises sağlık ve güvenlik protokolü ile bu kış güvenli cruise seyahatleri

Bu kış MSC Cruises, farklı gemi ve güzergah seçenekleriyle zengin ve çeşitli kış programları sunuyor. MSC Cruises'ın konuklarının sağlıklarını korumak için endüstri lideri protokolünün yürürlükte olduğundan emin olarak kendilerine mükemmel bir kış tatili seçebilirler. Ağustos 2020'de tanıtılan bu protokol, o zamandan beri MSC Cruises gemi seyahatleri sırasında on binlerce misafirin sağlığını korumuştur. Bu kış da MSC Cruises protokolünün gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini karşılaması için, gemilerin faaliyet göstereceği tüm bölgeler ve ülkelerdeki yetkililerle birlikte çalışıldı.

Kış programında MSC Cruises gemilerine binerken konuklardan negatif test sonucu, aşı kanıtı ve COVID-19 sigorta belgeleri gibi seyahat gereksinimlerine uygun olarak ilgili belgeleri sağlamalarını isteyecektir.

Aşı kanıtının gerekli olduğu durumlarda binişler, farklı bölgelerdeki yetkililer tarafından onaylanan aşılardan biri ile gemi yolculuğunun başlamasından 14 gün önce alınan eksiksiz aşı setiyle 12 yaş ve üstü misafirler için geçerlidir. İki yaşından 11 yaşına kadar olan konukların, RT-PCR testinin negatif olduğuna dair kanıt sağlamaları gerekmektedir.

MSC Cruises gemilerinin uğrayacağı destinasyonların çoğu, konukların COVID-19 sigorta poliçesine sahip olmalarını gerektirmektedir ve bu nedenle MSC Cruises bunu tüm misafirler için zorunlu bir gereklilik olarak talep edecektir. Sigortanın COVID-19 ile ilgili riskleri, yani iptal, kesinti, ülkeye geri dönüş masrafları, karantina, tıbbi yardım ve ilgili masrafların yanı sıra hastaneye yatışları da kapsaması gerekir ve yakın temas durumunda bunun kapsamı içermesi önemlidir.

Aşıları tam olan misafirlerimiz, gidecekleri ülkelerin gereksinimlerine göre bağımsız olarak karaya çıkabileceklerdir. Tam aşıları olmayan veya seyahatlerinde yanlarında çocukları olan misafirlerin, MSC Cruises korumalı kıyı gezileri ile karaya çıkmaları gerekmektedir.

Konukların çeşitli ulusal düzenlemelere uygun olarak evlerine dönmelerini sağlamak üzere, gerekli olması halinde, konukların yolculukları sırasında bir RT-PCR veya antijen testi satın almaları ve gerçekleştirmeleri mümkündür. Bu hizmet gemide rezerve edilir, ödenir ve Tıp Merkezi aracılığıyla organize edilir.

Durum dinamik olduğundan ve farklı ülkelere göre değişebileceğinden, konukların rezervasyon sırasında seyahat düzenlemelerini dikkatlice kontrol etmeleri, seyahat sırasında başlangıç ve varış ülkelerine göre seyahat düzenlemelerinin yanı sıra havayolunu da kontrol etmeleri önemlidir.

Gemide Sağlık ve Güvenlik

MSC Cruises'ın sağlık ve güvenlik protokolü: gemide yüksek sanitasyon, kapalı kamusal alanlarda veya fiziksel mesafenin uygulanamadığı yerlerde maske takılması, tam donanımlı bir tıp merkezi, karadaki yetkililerle işbirliği içinde kararlaştırılan bir acil durum müdahale planı ve bunların yanı sıra geminin ziyaret edeceği bölgelerde misafirlerin, mürettebatın ve toplulukların sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik diğer önlemleri içermektedir.

MSC CRUISES'İN HİZMET VERECEĞİ BÖLGELER İÇİN GEREKLİLİKLERE GENEL BAKIŞ

Akdeniz

Yaz programında olduğu gibi, Schengen ülkelerinden aşılı veya aşıları tam olmayan misafirler bu yolculuklara rezervasyon yapabilecekler. Bu misafirlerin gemiye binebilmeleri için, 48 saat öncesinden negatif antijen veya RT-PCR testi yaptırmaları veya tam aşı olmaları veya son 6 ay içinde COVID-19'dan iyileşmiş olmaları gerekir.

Schengen üyesi olmayan konuklar da bu gemi yolculuklarına rezervasyon yapabilecek ve cruise hareket tarihinden önceki 72 saat içinde yapılan negatif RT-PCR testinin yanı sıra tam olarak aşılanmış olmaları gerekecektir.

Misafirler yalnızca MSC Kıyı Gezileri ile karaya çıkabilir ve bazı geziler, müzeler veya kiliseler gibi bazı turistik mekanlara giriş için resmi bir COVID-19 sertifikası (ör. AB Dijital COVID sertifikası) gerekebilir.

Kuzey Avrupa

12 yaş ve üzeri tüm konukların tam aşılı olmaları ve 2 ila 11 yaş arasındaki konukların cruise hareket tarihinden önceki 48 saat içinde RT-PCR testinin veya antijenin negatif olduğuna dair kanıt sunmaları gerekir.

Schengen üyesi olmayan konuklar da bu gemi yolculuklarına rezervasyon yapabilecek ve cruise hareket tarihinden önceki 72 saat içinde yapılan negatif RT-PCR testinin yanı sıra tam olarak aşılanmış olmaları gerekecektir.

Kızıldeniz/Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri

12 yaş ve üzeri tüm misafirlerin tam aşılı olmaları ve cruise hareket tarihinden önceki 72 saat içinde RT-PCR testinin negatif olduğuna dair kanıt sunmaları gerekmektedir. 2 ila 11 yaş arasındaki konukların, cruise hareket tarihinden önceki 72 saat içinde yapılan RT-PCR testinin negatif olduğuna dair kanıt sağlamaları gerekecektir.

Kızıldeniz'deki MSC Bellissima için, Suudi Arabistan'a girişte vize gereklidir ve MSC fly & cruise paketi satın alan misafirler, toplam ücrete dahil kişi başı 30 € değerinde Suudi Arabistan vizesine sahip olacaktır.

Konukların ülkeye gelmeden önce aşı durumlarını Suudi Arabistan yetkililerine kaydettirmeleri gerekmektedir.

Karayipler – Miami ve Port Canaveral'dan gemi yolculukları

12 yaş ve üzeri tüm misafirlerin aşılarının eksiksiz olması gerekmektedir. ABD'de ikamet edenler için, cruise hareket tarihinden önceki 48 saat içinde alınan bir negatif antijen veya RT-PCR test kanıtı sağlamaları gerekirken, ABD'de ikamet etmeyenlerin 72 saat içinde yapılan negatif bir RT-PCR testine ihtiyacı olacaktır. 2 ila 11 yaş arasındaki tüm misafirlerin, cruise hareket tarihinden önceki 72 saat içinde yapılan negatif RT-PCR testinin kanıtını sunmaları gerekecektir.

Güney Karayipler

12 yaş ve üzeri tüm konukların aşılarının eksiksiz olması ve cruise hareket tarihinden önceki 72 saat içinde RT-PCR testinin negatif olduğuna dair kanıt sunmaları gerekir. 2 ila 11 yaş arasındaki tüm misafirlerin, cruise hareket tarihinden önceki 72 saat içinde yapılan negatif RT-PCR testinin kanıtını sunmaları gerekecektir.

Grand Voyages

12 yaş ve üzeri tüm konukların tam olarak aşılanmış olmaları ve cruise hareket tarihinden önceki 72 saat içinde yapılmış RT-PCR testinin kanıtını ibraz etmeleri gerekmektedir ve 2 ila 11 yaş arasındaki misafirlerin cruise hareket tarihinden önceki 72 saat içinde yapılan negatif RT-PCR testinin kanıtını sunması gerekecektir.

Güney Amerika ve Güney Afrika'daki gemi yolculukları için önlemler ve gereksinimler yakında duyurulacaktır.

Vira Haber